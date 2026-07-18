Show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 EN VIVO: a qué hora es, artistas y dónde ver

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también ofrecerá un espectáculo sin precedentes con el primer show de medio tiempo en la historia de una Copa del Mundo. El evento se realizará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y promete reunir a millones de espectadores con un despliegue artístico de talla internacional. ¿Quiénes

¿A qué hora será el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

El espectáculo se desarrollará durante el descanso del encuentro, aproximadamente entre 45 y 60 minutos después del pitazo inicial. La final comenzará a las 3:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos), por lo que el show está previsto para iniciar alrededor de las 3:50 p. m. en Perú (5:50 p. m. en Argentina y 10:50 p. m. en España), aunque el horario puede variar dependiendo del tiempo añadido del primer tiempo.

La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España se jugará a las 2:00 p. m. (hora peruana).

¿Qué artistas se presentarán en el show de medio tiempo?

El espectáculo de medio tiempo contará con un elenco internacional de primer nivel. Entre las principales figuras confirmadas destacan Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS y el reconocido director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, quienes protagonizarán una puesta en escena que combinará música, danza y una impactante producción visual.

A ellos se sumarán otros artistas de renombre como Coldplay, Burna Boy y el coro infantil PS22 Chorus, reconocido mundialmente por sus interpretaciones junto a grandes estrellas de la música. La dirección artística estará a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien supervisará el desarrollo creativo del espectáculo para ofrecer una experiencia única a millones de espectadores.

El espectáculo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 incluirá artistas como Madonna, Justin Bieber y Shakira.

¿Dónde ver el espectáculo EN VIVO de la final del Mundial 2026?

El show de medio tiempo podrá seguirse en la misma transmisión oficial de la final del Mundial 2026. En Perú, el encuentro será emitido por América TV y DSports, además de sus respectivas plataformas de streaming autorizadas. En otros países, la cobertura estará disponible a través de las señales oficiales con derechos de transmisión de la Copa del Mundo.

Un evento inspirado en el Super Bowl: ahora en la final de la Copa del Mundo

La FIFA decidió incorporar por primera vez un show de medio tiempo para acercar el Mundial al formato de los grandes espectáculos deportivos de Estados Unidos, tomando como referencia el exitoso modelo del Super Bowl de la NFL. La producción contará con un escenario especialmente acondicionado para no afectar el desarrollo del partido y ofrecer una experiencia inédita para los aficionados.

Con España y Argentina disputando el título, la expectativa por la final del Mundial 2026 es máxima. A la emoción por conocer al nuevo campeón se suma un espectáculo musical de primer nivel que marcará un antes y un después en la historia de las Copas del Mundo, convirtiendo esta edición en una de las más memorables tanto dentro como fuera de la cancha.