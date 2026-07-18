Kylian Mbappé anotó el 1-4 de Francia ante Inglaterra y su noveno gol en el Mundial 2026

La selección de Francia caía por 4-0 frente a Inglaterra en el encuentro que definía el tercer puesto del Mundial 2026. No obstante, al comienzo de la segunda parte, Kylian Mbappé apareció para marcar el 1-4 para su equipo y continuar ampliando su registro en la historia de los Mundiales.

Kylian Mbappé anotó el 1-4 de Francia ante Inglaterra

A los 47 minutos del primer tiempo, Mbappé irrumpió para anotar el tanto del descuento de Francia frente a Inglaterra, lo que desató la euforia de los hinchas franceses, que aguardaban reducir la amplia desventaja que afrontaban.

Así fue el gol de Kylian Mbappé para Francia contra Inglaterra.

Con ese gol, la estrella francesa llegó a nueve tantos en la Copa del Mundo de 2026 y, al mismo tiempo, sumó su anotación número 21 en la historia de los Mundiales, con lo que igualó provisionalmente a Lionel Messi en esta histórica estadística.