¡De chalaca! Fabio Gruber marcó espectacular golazo en amistoso del Mainz ante Paris - VIDEO

¡Perú es clave! Fabio Gruber, figura de la selección peruana, empieza a demostrar su gran talento tras su fichaje por el Mainz 05 de la Bundesliga. El peruano aprovechó un rebote en el corazón del área y con una chalaca abrió el marcador a los 20 minutos en el amistoso internacional ante Paris FC.

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Fabio Gruber marcó espectacular golazo en amistoso del Mainz ante Paris

En el amistoso de pretemporada, Mainz 05 se enfrentaba ante Paris FC en un partido muy reñido donde ambos elencos se encontraban midiéndose con mucha cautela. Sin embargo, a los 20 minutos, una jugada elaborada en un córner a favor de la escuadra alemana terminó siendo convertida por Fabio Gruber.

El seleccionado nacional llegó hasta el área para aprovechar su altura, pero un rebote terminó cambiando sus planes. Sin embargo, el defensa de 23 años sacó sus raíces peruanas y con una magistral chalaca marcó el 1-0 del Mainz 05.

De esta forma, Fabio Gruber empieza a destacar en otra faceta que además de la defensiva y se perfila a ganarse un lugar en el once titular de la escuadra alemana de cara al inicio de la Bundesliga 2026-2027. Recordemos que el peruano militó en el Nuremberg en la campaña pasada y fue uno de los esenciales del plantel.

Valor de mercado de Fabio Gruber

Tras su gran desempeño en la segunda división de Alemania, Fabio Gruber alcanzó una tasación de 3 millones de euros, de acuerdo con el portal internacional Transfermarkt. Esta cifra lo sitúa entre los defensas más valiosos de la selección peruana y refleja su evidente proyección en el ámbito internacional.