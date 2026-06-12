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Campeón de Alemania se rindió en elogios ante Fabio Gruber tras su fichaje por Mainz 05: "Calidad"

Fabio Gruber, figura de la selección peruana, se convirtió en nuevo jugador del Mainz 05 de la Bundesliga y rápidamente se ganó los elogios de un campeón del fútbol alemán.

Angel Curo
Campeón de Alemania se rindió en elogios ante Fabio Gruber tras su fichaje por Mainz 05
Campeón de Alemania se rindió en elogios ante Fabio Gruber tras su fichaje por Mainz 05 | Composición: Líbero
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¡Perú es clave! Fabio Gruber dio un salto gigante en su carrera deportiva luego de ser anunciado como nuevo jugador del Mainz 05, club con el que disputará la Bundesliga en la próxima temporada. Tras ello, el defensa de la selección peruana ya recibió sus primeros elogios de parte de un campeón de Alemania.

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Campeón de Alemania elogió a Fabio Gruber tras su fichaje por Mainz 05

El ‘eurocausa’ es uno de los jugadores con mayor proyección de la selección peruana, especialmente si se considera su formación en el fútbol alemán. Por si no fuera poco, ha sido titular en todos sus equipos e incluso ha portado la cinta de capitán, factores que buscará repetir ahora en el Mainz.

Precisamente, tras anunciarse su fichaje, el director deportivo del Mainz 05, Niko Bungert, reconocido durante su carrera como jugador, en la que logró consagrarse campeón con la Sub-19 del Schalke 04, no dudó en destacar al futbolista por sus características, talento y liderazgo en el campo.

Fabio Gruber, FSV Mainz 05

Niko Bungert, exfutbolista alemán, destacó a Fabio Gruber tras firmar por el Mainz

Con Fabio Gruber, fichamos a un central joven, muy combativo y técnicamente dotado, con una gran personalidad, que ya ha demostrado notables dotes de liderazgo en sus anteriores clubes, señaló el directivo.

Del mismo modo, Bungert señaló que ven un gran futuro en el zaguero por toda la experiencia que ha logrado en su corta carrera. Gracias a su calidad futbolística y a la experiencia que ya ha adquirido a pesar de su corta edad, será un gran activo para nuestra defensa. Estamos encantados de que Fabio vea su futuro con nosotros en Bruchweg”, concluyó.

Fabio Gruber se pronunció tras su llegada al Mainz

"Desde el principio, mantuve conversaciones muy positivas con Urs Fischer y la directiva del Mainz. Por supuesto, tengo muchas ganas de jugar en la Bundesliga, de afrontar este nuevo reto aquí en Mainz, de conocer la ciudad, el club y la afición, y de empezar a trabajar con mis nuevos compañeros tras las vacaciones de verano", puntualizó el zaguero.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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