André Carrillo pasa incómodo momento cuando no lo reconocen en México durante el Mundial: "¿Habla español?"

Ha comenzado el Mundial 2026 de la FIFA, en Norteamérica, y todos los hinchas están centrados en cada uno de los partidos. En ese contexto, Perú estuvo presente con la aparición de André Carrillo en la tribuna durante el triunfo de México sobre Sudáfrica, pero lo más llamativo es que protagonizó un incómodo momento en las calles de la ciudad. Resulta que fue entrevistado por un aficionado, quien no tenía idea de quién era y hasta le preguntó si sabía hablar español.

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Como sabemos, en nuestro país 'La Culebra' es reconocido por formar parte de la selección peruana y haber logrado la clasificación a la Copa del Mundo de Rusia 2018, donde anotó el primer gol de la Blanquirroja en cuatro décadas. Sin embargo, al haber hecho casi toda su carrera profesional en Portugal y Arabia Saudita, es común que los mexicanos desconozcan su paso por clubes como Alianza Lima, Sporting de Lisboa, Benfica y Al Hilal.

Bajo esa línea, André Carrillo fue captado en las calles de México durante el Mundial 2026 y fue entrevistado de manera curiosa, ya que no sabían exactamente quién era. “¿Habla Español? ¿Cómo se llama? Nos regala tres palabritas. ¿De dónde eres?”, arrancaron preguntándole al integrante de la selección peruana, quien no dudó en responder de una manera sumamente cordial.

Tras decir su nombre y nacionalidad, el ex Alianza Lima contó cómo la está pasando en territorio azteca. “Vamos a disfrutar, vengo con mi gente peruano, así que vamos a ser felices. Estábamos haciendo unos retos y regalando camisetas peruanas. Creo que en México se va a disfrutar más (que en Estados Unidos y Canadá), porque la sangre mexicana es otra cosa”, agregó el hombre de Corinthians.

Trayectoria de André Carrillo

Estos han sido sus clubes: