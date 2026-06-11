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Brasil vs. Marruecos: pronóstico y cuánto pagan las casas de apuestas en el Mundial 2026

Brasil se enfrenta a Marruecos por la fecha 1 del Mundial 2026. Revisa el pronóstico más acertado y cuánto pagan las casas de apuestas.

Francisco Esteves
Brasil vs. Marruecos: pronóstico y cuánto pagan las casas de apuestas.
Brasil vs. Marruecos: pronóstico y cuánto pagan las casas de apuestas. | Foto: Composición Líbero.
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Este sábado 13 de junio se enfrentan las selecciones de Brasil vs. Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, por la fecha número 1 del Mundial 2026 de la FIFA. Esta es una gran oportunidad para aquellos que gustan de ganar dinero con los juegos deportivos, por lo que a continuación te contamos cuánto pagan las casas de apuestas y nuestro pronóstico certero para el compromiso internacional.

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Ha comenzado la Copa del Mundo, y la ‘Canarinha’ recibirá al subcampeón de África desde las 5.00 p. m. de Lima, Perú, en Estados Unidos. Si bien el cuadro de Conmebol es pentacampeona de esta competición, y el elenco más grande de la historia, su actualidad no indica lo mismo y se sabe que será un partido sumamente complicado con pronóstico reservado. Sin embargo, aquí intentaremos asesorarte lo mejor posible.

Brasil vs. Marruecos, Mundial 2026

Brasil y su lista de convocados.

Brasil vs. Marruecos: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?

CASAS DE APUESTASBRASILEMPATEMARRUECOS
Betsson1.683.855.55
Betano1.723.805.50
Bet3651.673.805.25
1XBet1.703.845.68

Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: pronóstico del partido

El partido entre Brasil y Marruecos por el Mundial 2026 de la FIFA es sumamente complejo de analizar, ya que la escuadra sudamericana no atraviesa su mejor momento histórico, mientras que los del norte de África vienen de ser subcampeones continentales. Además, teniendo en cuenta que los dirigidos por Carlo Ancelotti tienen problemas al momento de defender, nos decantamos por apostar a que ambos equipos anotan. Decir que gana una de las dos selecciones es muy complicado.

Brasil vs. Marruecos: posibles alineaciones

  • Posible alineación de Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Luiz Henrique; Raphinha, Vinícius Júnior y Matheus Cunha.
  • Posible alineación de Marruecos: Bono; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Ismael Saibari y Abde Ezzalzouli.

¿Dónde ver Brasil vs. Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026?

Al igual que todos los partidos del Mundial 2026, el duelo entre Brasil y Marruecos contará con transmisión de DirecTV Sports para toda Latinoamérica. Asimismo, si quieres ver el encuentro online, podrás hacerlo en DGO si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias al instante.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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