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Partidos del Mundial 2026 vía América TV GRATIS: los duelos que se verán este viernes 12 de junio

América TV transmitirá 25 partidos de la fase de grupos y, a continuación, podrás revisar qué duelos del Mundial 2026 de este viernes 12 de junio se podrán ver de manera gratuita.

Gary Huaman
Estados Unidos y Paraguay jugarán este viernes 12 por la primera fecha del Mundial 2026.
Estados Unidos y Paraguay jugarán este viernes 12 por la primera fecha del Mundial 2026. | Foto: composición Líbero
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¡Atención, hincha peruano! América TV transmitirá varios partidos del Mundial 2026 en nuestro territorio de manera gratuita, a través de su señal de televisión abierta y de la plataforma de streaming América TV GO. En la siguiente nota revisarás los encuentros del viernes 12 de junio que televisará.

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PUEDES VER: Tabla de posiciones del Mundial 2026: resultados de la fecha 1 de la fase de grupos

Partidos del Mundial 2026 que transmitirá América TV este viernes 12

PartidoHorarioCanal
Canadá vs Bosnia-Herzegovina2.00 p. m.América TV y América TV GO
Estados Unidos vs Paraguay8.00 p. m.América TV GO

Estos son los 25 partidos de la fase de grupos que transmitirá América TV

Fecha 1

  • México 2-0 Sudáfrica (11 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • Canadá vs Bosnia y Herzegovina (12 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • Estados Unidos vs Paraguay (12 de junio - 8.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
  • Brasil vs Marruecos (13 de junio - 5.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • Países Bajos vs Japón (14 de junio - 3.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
  • Costa de Marfil vs Ecuador (14 de junio - 6.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • Bélgica vs Egipto (15 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • Francia vs Senegal (16 de junio - 3.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
  • Argentina vs Argelia (16 de junio - 8.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • Inglaterra vs Croacia (17 de junio - 3.00 p. m.) - Señal abierta por TV

Fecha 2

  • Suiza vs Bosnia y Herzegovina (18 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • México vs Corea del Sur (18 de junio - 8.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
  • Turquía vs Paraguay (19 de junio - 10.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
  • Países Bajos vs Suecia (20 de junio - 12.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
  • Alemania vs Costa de Marfil (20 de junio - 3.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • España vs Arabia Saudita (21 de junio - 11.00 a. m.) - Señal abierta por TV
  • Uruguay vs Cabo Verde (21 de junio - 5.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • Noruega vs Senegal (22 de junio - 7.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
  • Inglaterra vs Ghana (23 de junio - 5.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
  • Colombia vs RD Congo (23 de junio - 9.00 p. m.) - Señal abierta por TV

Fecha 3

  • Escocia vs Brasil (24 de junio - 5.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • Ecuador vs Alemania (25 de junio - 3.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • Noruega vs Francia (26 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • Uruguay vs España (26 de junio - 7.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • Colombia vs Portugal (27 de junio - 6.30 p. m.) - Señal abierta por TV
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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