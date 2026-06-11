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Partidos del Mundial 2026 vía América TV GRATIS: los duelos que se verán este viernes 12 de junio
América TV transmitirá 25 partidos de la fase de grupos y, a continuación, podrás revisar qué duelos del Mundial 2026 de este viernes 12 de junio se podrán ver de manera gratuita.
¡Atención, hincha peruano! América TV transmitirá varios partidos del Mundial 2026 en nuestro territorio de manera gratuita, a través de su señal de televisión abierta y de la plataforma de streaming América TV GO. En la siguiente nota revisarás los encuentros del viernes 12 de junio que televisará.
Partidos del Mundial 2026 que transmitirá América TV este viernes 12
|Partido
|Horario
|Canal
|Canadá vs Bosnia-Herzegovina
|2.00 p. m.
|América TV y América TV GO
|Estados Unidos vs Paraguay
|8.00 p. m.
|América TV GO
Estos son los 25 partidos de la fase de grupos que transmitirá América TV
Fecha 1
- México 2-0 Sudáfrica (11 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Canadá vs Bosnia y Herzegovina (12 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Estados Unidos vs Paraguay (12 de junio - 8.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Brasil vs Marruecos (13 de junio - 5.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Países Bajos vs Japón (14 de junio - 3.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Costa de Marfil vs Ecuador (14 de junio - 6.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Bélgica vs Egipto (15 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Francia vs Senegal (16 de junio - 3.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Argentina vs Argelia (16 de junio - 8.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Inglaterra vs Croacia (17 de junio - 3.00 p. m.) - Señal abierta por TV
Fecha 2
- Suiza vs Bosnia y Herzegovina (18 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- México vs Corea del Sur (18 de junio - 8.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Turquía vs Paraguay (19 de junio - 10.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Países Bajos vs Suecia (20 de junio - 12.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Alemania vs Costa de Marfil (20 de junio - 3.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- España vs Arabia Saudita (21 de junio - 11.00 a. m.) - Señal abierta por TV
- Uruguay vs Cabo Verde (21 de junio - 5.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Noruega vs Senegal (22 de junio - 7.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Inglaterra vs Ghana (23 de junio - 5.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Colombia vs RD Congo (23 de junio - 9.00 p. m.) - Señal abierta por TV
Fecha 3
- Escocia vs Brasil (24 de junio - 5.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Ecuador vs Alemania (25 de junio - 3.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Noruega vs Francia (26 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Uruguay vs España (26 de junio - 7.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Colombia vs Portugal (27 de junio - 6.30 p. m.) - Señal abierta por TV
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