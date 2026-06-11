0
EN VIVO
México vs Sudáfrica por partido del Mundial 2026

Dirigió a Universitario en la Libertadores 2026 y ahora es protagonista en el debut del Mundial

Luego de haber dirigido a Universitario en la presente Copa Libertadores, ahora se encuentra disputando el México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026.

Francisco Esteves
Dirigió a Universitario en la Libertadores 2026 y debutó en el Mundial.
Dirigió a Universitario en la Libertadores 2026 y debutó en el Mundial. | Foto: Universitario - X.
COMPARTIR

Arrancó la fiesta del fútbol en todo el globo terráqueo. A propósito de ello, muchos hinchas peruanos quedaron sorprendidos al ver en televisión a un personaje que dirigió a Universitario de Deportes en la presente Copa Libertadores y ahora se encuentra disputando el Mundial 2026. Incluso, el hombre en cuestión apareció en el partido inaugural del campeonato más importante de la FIFA, durante el México vs. Sudáfrica en el Estadio Azteca.

¿Por qué Raúl Ruidíaz no llegó a Universitario?

PUEDES VER: ¿Por qué Raúl Ruidíaz no llegó a Universitario para el Torneo Clausura? Se revela la verdad

Los ojos de todo el planeta se han centrado en Norteamérica gracias a la Copa del Mundo, por lo que para los aficionados merengues fue imposible pasar por alto un curioso detalle. Un brasileño relacionado con el club de Ate apareció dentro del campo durante la primera fecha del Grupo A. Nos referimos a Wilton Sampaio, conocido colegiado de la Conmebol.

Resulta que el árbitro brasileño fue elegido por la FIFA para estar presente en el Mundial 2026 y ya hizo su debut por todo lo alto, durante el partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, el primero de toda la competición. Es costumbre que el país anfitrión sea el primero en disputar su compromiso. En esta ocasión, le tocó a los aztecas, debido a que el torneo se lleva a cabo en Norteamérica, junto con Estados Unidos y Canadá.

Wilton Sampaio, Mundial 2026

Wilton Sampaio ha dirigido tanto a Universitario, como Alianza Lima y Sporting Cristal.

Wilton Sampaio dirigió a Universitario

Para los curiosos, Wilton Sampaio sí dirigió a Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026. Sucedió el 7 de abril en el Estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, durante el debut de los cremas en el torneo continental más importante de la Conmebol. En aquella fecha, la 'U' enfrentó a Deportes Tolima en condición de visitante y ambos clubes igualaron sin goles. Posteriormente, los de Ate terminaron eliminados de todo certamen internacional.

Además, eso no es todo, ya que el árbitro FIFA, oriundo de Brasil, también ha estado presente en partidos de Alianza Lima y Sporting Cristal, aunque los clubes nacionales hasta ahora no pueden ganar cuando él aparece. Finalmente, incluso ha arbitrado algunos encuentros de la selección peruana.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de la Copa de la Liga 2026: programación de la fecha 1, horarios y dónde ver

  2. ¿Confirma su llegada a la 'U'? Gianluca Lapadula impacta con mensaje en medio del mercado de pases

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano