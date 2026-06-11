Dirigió a Universitario en la Libertadores 2026 y ahora es protagonista en el debut del Mundial

Arrancó la fiesta del fútbol en todo el globo terráqueo. A propósito de ello, muchos hinchas peruanos quedaron sorprendidos al ver en televisión a un personaje que dirigió a Universitario de Deportes en la presente Copa Libertadores y ahora se encuentra disputando el Mundial 2026. Incluso, el hombre en cuestión apareció en el partido inaugural del campeonato más importante de la FIFA, durante el México vs. Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Los ojos de todo el planeta se han centrado en Norteamérica gracias a la Copa del Mundo, por lo que para los aficionados merengues fue imposible pasar por alto un curioso detalle. Un brasileño relacionado con el club de Ate apareció dentro del campo durante la primera fecha del Grupo A. Nos referimos a Wilton Sampaio, conocido colegiado de la Conmebol.

Resulta que el árbitro brasileño fue elegido por la FIFA para estar presente en el Mundial 2026 y ya hizo su debut por todo lo alto, durante el partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, el primero de toda la competición. Es costumbre que el país anfitrión sea el primero en disputar su compromiso. En esta ocasión, le tocó a los aztecas, debido a que el torneo se lleva a cabo en Norteamérica, junto con Estados Unidos y Canadá.

Wilton Sampaio ha dirigido tanto a Universitario, como Alianza Lima y Sporting Cristal.

Wilton Sampaio dirigió a Universitario

Para los curiosos, Wilton Sampaio sí dirigió a Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026. Sucedió el 7 de abril en el Estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, durante el debut de los cremas en el torneo continental más importante de la Conmebol. En aquella fecha, la 'U' enfrentó a Deportes Tolima en condición de visitante y ambos clubes igualaron sin goles. Posteriormente, los de Ate terminaron eliminados de todo certamen internacional.

Además, eso no es todo, ya que el árbitro FIFA, oriundo de Brasil, también ha estado presente en partidos de Alianza Lima y Sporting Cristal, aunque los clubes nacionales hasta ahora no pueden ganar cuando él aparece. Finalmente, incluso ha arbitrado algunos encuentros de la selección peruana.