¿Por qué Raúl Ruidíaz no llegó a Universitario para el Torneo Clausura? Se revela la verdad

Recientemente se confirmó que Raúl Ruidíaz no llegará a Universitario de Deportes para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ello a raíz de que Héctor Cúper y su comando técnico le indicaran a la directiva merengue que no deseaban contar con sus servicios para el resto de la temporada. Sin embargo, hay una razón detrás de la decisión tomada por el entrenador argentino y a continuación te la contamos.

Esta semana está llena de información para los hinchas cremas, quienes estaban ilusionados con la llegada de Gianluca Lapadula y 'La Pulga'; no obstante, hace poco aseguraron que el jugador de Atlético Grau no llegará al club de sus amores esta campaña. El encargado de brindar tal dato fue el periodista Gustavo Peralta, quien en sus redes sociales dio detalles inéditos sobre el tema.

“La administración de Universitario propuso varios perfiles y con fuerza el de Raúl Ruidíaz. Principalmente por su importancia e historia en el club y otros aspectos hasta de impacto comercial, pero la decisión final ha sido del comando técnico que considera busca refuerzos de otro perfil y características”, precisó el mencionado comunicador, aclarando por qué el delantero no fichó por Universitario de Deportes.

Raúl Ruidíaz no llegará a Universitario.

En síntesis, resulta que tanto Héctor Cúper como su cuerpo técnico se encuentran tras los pases de un delantero con rasgos diferentes dentro del campo, por lo que ‘La Pulga’ no podrá vestir la camiseta del club de sus amores. Vale precisar que la ‘U’ necesita reforzarse en este mercado de fichajes si quiere llevarse el Torneo Clausura, de lo contrario se esfumará el sueño de salir tetracampeón de la Liga 1 2026.

Trayectoria de Raúl Ruidíaz

Estos han sido sus clubes: