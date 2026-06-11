Atlético Grau deja firme mensaje en medio del frustrado fichaje de Ruidíaz a la 'U': "Regresó a su casa"

Se conoció que la llegada de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes no se ejecutará en vista de una decisión del estratega Héctor Cúper. El perfil que busca el técnico argentino no apunta hacia la Pulga, por lo que todo indica que apostará por Gianluca Lapadula. En medio de ello, Atlético Grau se volvió noticia por una publicación que impactó a sus seguidores.

Atlético Grau y su publicación en medio del frustrado pase de Ruidíaz a Universitario

Resulta que Atlético Grau no se ha quedado de brazos cruzados y anunció por todo lo alto la llegada de Luis Benites. Luego de su paso por ADT, el atacante retorna a su tierra de origen para cumplir los objetivos de la institución alba.

"Regresó a su casa. Luis 'Chin' Benites. Patrimonio de Piura", escribió Atlético Grau en sus redes sociales.

Luis Benites será nuevo jugador de Atlético Grau.

De esta manera, Grau tiene claro su deseo de permanecer en Primera División, más aún con elementos surgidos en casa para que su aporte sea óptimo en lo que resta de la temporada. Benites sigue sorprendiendo en este mercado de pases y tiene la misión de salvar al club que le dio oportunidades.

(VIDEO: Atlético Grau)

Raúl Ruidíaz se queda en Atlético Grau

En medio de esta noticia, se sabe que Raúl Ruidíaz no llegará a Universitario de Deportes. Es un golpe duro para el delantero, pero su profesionalismo lo mantiene enfocado en los objetivos de Atlético Grau. El atacante ha sido inscrito por la institución piurana para la Copa de la Liga 2026, por lo que ya trabajará con miras a lograr un gran rendimiento.