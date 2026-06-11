Alianza Lima cerca de perder a seleccionado para inicio del Clausura: "No es segura su presencia"

Alianza Lima ha realizado un gran inicio de temporada luego de conquistar el título del Apertura. Ahora, la consigna de los blanquiazules será repetir el nivel en el Torneo Clausura para consagrarse campeones de la Liga 1 2026. Sin embargo, uno de los seleccionados de su plantel puede dejar el club, lo que complicaría sus opciones.

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Alianza Lima cerca de perder a seleccionado para inicio del Torneo Clausura

Uno de los jugadores que más ha sonado para dejar las filas de Alianza Lima al inicio del Torneo Clausura es Guillermo Viscarra. El golero no tiene regularidad en el club y se conoció que hay equipos interesados en ficharlo.

En ese sentido, el periodista David Chávez indicó que evalúan la opción de ceder al portero al Amedspor del fútbol turco para el segundo tramo de la temporada. Esto, debido a que ya no es considerado indispensable en el club.

"Guillermo Viscarra perdió abruptamente el titularato en Alianza Lima, porque el arquero del título fue Duarte, y es probable que no siga. Se maneja la posibilidad de que se maneje una cesión del jugador a Turquía, al Amedspor, un equipo que recién ha ascendido", indicó el comunicador en el programa ‘Zona Mixta’.

En esa línea, el periodista deportivo fue contundente al revelar que no es segura la continuidad del arquero boliviano y, aunque tiene contrato vigente con el club, busca continuidad en su carrera.

"No es segura la presencia de Viscarra, igual tiene contrato con Alianza y es una gran opción porque fue el titular el año pasado. Pero, hoy quiere continuidad y es normal en un arquero", finalizó.

Guillermo Viscarra puede dejar Alianza Lima y poner rumbo al fútbol turco

Guillermo Viscarra y su casi nula participación con Alianza Lima esta temporada

En esta temporada, Guillermo Viscarra ha quedado relegado al banco de suplentes y perdió el puesto de titular ante Alejandro Duarte. El golero boliviano solo disputó un partido en la temporada, aunque estuvo ausente en varios encuentros por lesión y por su participación en el repechaje.