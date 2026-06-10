Pieza clave de Alianza Lima rescindió su contrato y deja el club por motivos personales: "No continúa"

El plantel de Alianza Lima logró el primer objetivo de la temporada: la obtención del Torneo Apertura 2026. El equipo ahora concentra energías en lo que será la Copa de la Liga, así como el respectivo Clausura. Sin embargo, una noticia tomó por sorpresa al club ante la salida definitiva de uno de los pilares de la institución blanquiazul.

Pieza clave de Alianza Lima rescindió su contrato

Según informó el periodista Gerson Cuba, una de las bajas que tendrá Alianza Lima a mediados de este 2026 es Federico Flores, quien se desempeñaba como secretario técnico del elenco blanquiazul. No se conocen en detalle las razones de su salida, pero obedecen a motivos personales que la institución de La Victoria entendió.

El directivo tuvo que rescindir su contrato con Alianza Lima en medio de la lucha por la Liga 1 2026, pero se le recuerda por haber sido un pilar fundamental en el título obtenido recientemente. Justamente, el secretario fue parte de la gestión para fichar a jugadores que hoy destacan en el club, como Eryc Castillo y Marco Huamán, entre otros.

"Federico Flores deja el cargo de secretario técnico en Alianza Lima tras rescindir su vínculo por motivos personales. Durante su gestión liderando la secretaría llegaron jugadores como Gino Peruzzi, Bryan Reyna, Kevin Serna, Juan Pablo Freytes, Erick Noriega, Marco Huaman, Eryc Castillo, entre otros. Fue parte del campeonato del 2022.", informó el periodista en sus redes sociales.

Federico Flores dejó de ser el secretario técnico de Alianza Lima.

Alianza Lima, listo para su debut en la Copa de la Liga

Alianza Lima tendrá su debut en la Copa de la Liga este domingo 14 de junio a partir de las 3.30 p. m. en Trujillo, ante la Universidad César Vallejo. El elenco blanquiazul pondrá un equipo alternativo para este enfrentamiento en el Estadio César Acuña Peralta.