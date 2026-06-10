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¿Dónde y en qué canal ver México vs Sudáfrica por el Mundial 2026?
Conoce en dónde y en qué canal ver el partido inaugural entre la selección de México ante Sudáfrica por la Copa del Mundo 2026 desde el Estadio Azteca.
La selección de México se enfrentará a Sudáfrica por el partido inaugural del Mundial 2026 en la fecha 1 del grupo A el día 11 de junio a las 2:00 p.m. (hora peruana) desde el Estadio Azteca. Por eso conoce en dónde y en qué canal ver el emocionante partido mundialista.
¿Cuándo es el partido México vs. Sudáfrica?
El encuentro entre la selección mexicana ante la sudafricana se llevará a cabo este jueves 10 de junio en el Estadio Azteca por el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.
¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica?
En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de México vs. Sudáfrica , válido por la fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026:
- México y Centroamérica: 1.00 p. m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 2.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.00 p. m.
- España: 8.00 p. m.
México vs. Sudáfrica: horario del partido en Estados Unidos
|Ciudad/Estado
|Horarios
|Washington D.C. / Nueva York / Miami
|3:00 p.m.
|Chicago / Houston / Dallas
|2:00 p.m.
|Denver
|12:00 p.m.
|Los Ángeles / San Francisco / Seattle
|11:00 a.m.
|Anchorage (Alaska)
|10:00 a.m.
|Honolulu (Hawái)
|9:00 a.m.
¿Dónde ver México vs. Sudáfrica EN VIVO?
El partido entre México vs. Sudáfrica será transmitido EN VIVO ONLINE por DirectV, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+, Paramount+ y TV 360.
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