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Universitario quiere remecer el mercado con cinco fichajes para pelear el título del Clausura

Universitario planifica una auténtica revolución en su plantel y alista cinco fichajes de peso para conseguir el título del Torneo Clausura 2026.

Angel Curo
Universitario quiere remecer el mercado con cinco fichajes para pelear el título del Clausura
Universitario quiere remecer el mercado con cinco fichajes para pelear el título del Clausura | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes tiene como objetivo conquistar el Torneo Clausura para forzar una definición por el título de la Liga 1 2026. Sin embargo, su mal inicio de temporada dejó en evidencia el bajo nivel de diversos jugadores, por lo que la dirección deportiva se mueve en el mercado y planifica una revolución con cinco fichajes destacados.

Raúl Ruidíaz fue inscrito por club campeón tras caerse su fichaje por Universitario

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Universitario quiere remecer el mercado con cinco fichajes

El periodista Gustavo Peralta reveló, en el programa 'Modo Fútbol', nuevos detalles de cómo se viene moviendo el mercado de pases en Universitario. En ese contexto, indicó que la dirección deportiva crema ya tiene identificadas las posiciones a reforzar en su plantel.

De acuerdo con lo señalado por el hombre de prensa, la escuadra merengue busca un lateral, tres mediocentros y un delantero de jerarquía para dar un enorme salto de calidad a su plantel. Además, indicó que la idea es que uno de ellos sea un volante mixto extranjero.

Universitario de Deportes

Universitario espera realizar cinco fichajes para reforzar su plantel en el Torneo Clausura

"La 'U' está buscando lateral izquierdo o derecho, un volante central extranjero, otro que sea mixto, otro complementario por la salida de Pérez Guedes que debe ser Quiroz y un '9’, fue la información que compartió el citado comunicador.

Además, señaló que ya tienen cerrado a uno de ellos, que sería Adrián Quiroz, quien cubrirá el espacio dejado por Martín Pérez Guedes en el mediocampo tras su retiro del fútbol. Por otro lado, señaló que el delantero elegido para ser su flamante refuerzo es Gianluca Lapadula.

Universitario descartó el fichaje de Raúl Ruidíaz

Pese al deseo de los hinchas, Universitario decidió declinar el fichaje de Raúl Ruidíaz, ya que sus características no se ajustan a lo que Héctor Cúper busca para el plantel. Por ello, la 'Pulga' no volverá al club y Gianluca Lapadula queda como único candidato para ser el '9' del equipo.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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