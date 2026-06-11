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¿Pega la vuelta? Jhilmar Lora en la órbita de fichar por club grande de la Liga 1 2026: "Opciones"

Tras su paso por Brasil, el nombre de Jhilmar Lora suena fuerte para ser el flamante refuerzo de un club grande de la Liga 1 2026 para el Torneo Clausura.

Diego Medina
Jhilmar Lora suena para regresar al fútbol peruano con club grande de la Liga 1 2026.
Jhilmar Lora suena para regresar al fútbol peruano con club grande de la Liga 1 2026. | Foto: X Sporting Cristal
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Queda claro que el mercado de pases de la Liga 1 2026 sigue dando de qué hablar a estas alturas de la temporada. Numerosos clubes vienen potenciando sus planteles con miras a conseguir sus objetivos, por lo que los denominados clubes grandes no se quedan atrás en su afán de sorprender a sus hinchas. Justamente, uno de ellos ha puesto la mirada en el ex Sporting Cristal Jhilmar Lora.

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Jhilmar Lora en la órbita de un club grande de la Liga 1 2026

En las últimas horas, el periodista Gustavo Peralta reveló que Jhilmar Lora es una firme opción para reforzar el primer equipo de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2026. Si bien no hay nada avanzado con el lateral derecho, está claro que se encuentra en evaluación por parte del comando técnico liderado por Héctor Cúper.

Vale aclarar que no solo Jhilmar Lora es una opción para esa zona que busca reforzar la 'U', sino que Emilio Saba toma la delantera en cuanto a preferencias, por lo que todo se irá definiendo en los siguientes días desde la interna de la institución merengue.

"Universitario tiene como opciones para lateral derecho a Emilio Saba y Jhilmar Lora. Universitario tiene como opciones para lateral derecho a Emilio Saba y Jhilmar Lora. El primero es el que más gusta al comando técnico, aunque todavía no existe una negociación con Melgar, club dueño de su pase. Sin embargo, podría avanzar formalmente. Por otro lado, lo de Jordan Guvin continúa negociándose.", informó el periodista en sus redes sociales.

Jhilmar Lora. Foto: Gremio Novorizontino

Jhilmar Lora no logró tener la continuidad esperada en la Serie B de Brasil

Universitario avanzó con el fichaje de Adrián Quiroz

Es claro que Universitario de Deportes no se quiere quedar con los brazos cruzados en este mercado de pases, por lo que ya avanza en la incorporación de Adrián Quiroz para anunciarlo como su flamante refuerzo en el mediocampo. Asimismo, se espera ultimar detalles para concretar el fichaje de Gianluca Lapadula.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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