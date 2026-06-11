Dos futbolistas peruanos se hicieron presente en el partido inaugural del Mundial 2026

El partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 entre México y Sudáfrica reunió a miles de aficionados y diversas figuras del fútbol internacional en el Estadio Azteca. Entre los asistentes también destacaron dos futbolistas de la selección peruana que aprovecharon la ocasión para vivir de cerca uno de los eventos más importantes del deporte rey: estamos hablando de André Carrillo y Joao Grimaldo.

Dos futbolistas de la selección peruana se lucieron en el partido inaugural del Mundial 2026

Carrillo y Grimaldo fueron vistos en las tribunas durante la ceremonia de apertura y el partido inaugural del certamen. La presencia de ambos futbolistas no pasó inadvertida para los aficionados de la selección peruana.

En el caso de ‘Culebra’ Carrillo, su presencia estuvo vinculada a compromisos comerciales en su rol de embajador de Adidas. El futbolista nacional asistió junto al conductor Yaco Eskenazi y, en ese contexto, recordó uno de los episodios más significativos de su trayectoria con la Blanquirroja.

Joao Grimaldo y André Carrillo se hicieron presente en el partido inaugural del Mundial 2026

El delantero de Corinthians y de la selección peruana recordó el gol histórico que marcó frente a Australia en el Mundial de Rusia 2018, una anotación que representó el primer tanto de Perú en una Copa del Mundo después de 36 años de ausencia. Ese triunfo se selló luego por 2-0 con el posterior gol de Paolo Guerrero.

Por su parte, Joao Grimaldo vivió el evento desde un ángulo muy distinto. El joven delantero optó por viajar a México durante su periodo de descanso, tras finalizar la temporada en Europa, y así cumplir el sueño de ver en directo una inauguración del Mundial.

El atacante peruano no integró la convocatoria más reciente de Mano Menezes para los amistosos de la selección de Perú ante Haití y España. Por ese motivo, aprovechó el receso para volver al continente, reunirse con sus familiares y vivir una experiencia especial antes de retomar su actividad deportiva.

México ganó 2-0 a Sudáfrica en Mundial 2026

La selección de México se impuso por 2-0 a Sudáfrica en el encuentro inaugural de la Copa del Mundo 2026, disputado en el Estadio Azteca. Julián Quiñones y Raúl Jiménez firmaron los goles del conjunto mexicano.