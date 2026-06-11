Mano Menezes reveló el verdadero problema de la selección peruana: "Mi mayor preocupación es..."

Mano Menezes continúa trabajando en la reconstrucción de la selección peruana y tiene claro cuál es el aspecto que más necesita mejorar su equipo. Más allá de los resultados obtenidos en los últimos amistosos, el técnico brasileño considera que la principal deuda de la Blanquirroja está en la generación de juego ofensivo.

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Mano Menezes reveló el principal problema de la selección peruana

Durante una entrevista concedida a L1 Radio, Menezes explicó que su prioridad es aumentar la capacidad del equipo para crear ocasiones de gol. Según señaló, Perú necesita ser más agresivo en ataque y encontrar mecanismos que le permitan llegar con mayor frecuencia al arco rival.

“Mi mayor preocupación es generar situaciones de gol. Es lo que tenemos que hacer mejor", manifestó el entrenador brasileño al analizar el presente futbolístico del combinado nacional.

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Mano Menezes también destacó la importancia de que sus dirigidos sepan adaptarse a los distintos escenarios que plantea cada compromiso. En ese sentido, aseguró que el fútbol moderno exige flexibilidad táctica y capacidad para responder a las exigencias que impone cada adversario.

“Siempre les digo a los jugadores que todas las maneras de jugar son necesarias. A veces uno no escoge cómo jugar, sino que el rival te impone determinadas condiciones. Debemos saber comportarnos bien en cada situación”, agregó.

Por otro lado, Menezes dejó abierta la puerta para que nuevos futbolistas puedan sumarse al proceso que viene liderando. El técnico remarcó que ningún jugador tiene asegurado un lugar y que todos tendrán la oportunidad de competir por un espacio pensando en las próximas Eliminatorias.

Mano Menezes sobre los próximos partidos de la selección peruana

Finalmente, adelantó que la Federación Peruana de Fútbol ya trabaja en la organización de futuros amistosos internacionales en Estados Unidos ante selecciones de alto nivel. Estos encuentros formarían parte de la preparación de la Bicolor con miras a formar un equipo competitivo para el próximo proceso mundialista.