Selección Peruana y los dos poderosos amistosos que busca jugar en septiembre

Siente que, en los cuatro partidos que tiene al mando de la Selección Peruana, fue en esta última fecha doble cuando se sacaron mejores conclusiones sobre el crecimiento del equipo, con miras al futuro. Mano Menezes aseguró que, cuando llegue la competición oficial, estarán preparados para sumar puntos importantes.

“Estamos logrando lo que queremos, estamos trabajando con jugadores jóvenes en este proceso. Cuando llegue la hora de competir oficialmente vamos a estar preparados. Tenemos que aprovechar cada oportunidad para dar un paso al frente, para afirmar ideas y ver con qué jugadores podemos contar”, afirmó.

Jairo Vélez anotó el único gol peruano en el amistoso ante España.

El DT brasileño viene siguiendo de cerca los meses en que su equipo volverá a tener competencia. En septiembre arrancará una nueva fecha doble FIFA y la primera intención es aprovecharla otra vez con selecciones mundialistas. Las dos primeras opciones son enfrentar a Corea del Sur y Japón en Estados Unidos, aprovechando su estadía en el país norteamericano para mantener la buena línea de crecimiento.

Cabe señalar que la FPF tiene como objetivo jugar los próximos cuatro amistosos de septiembre y octubre en Estados Unidos. Para la última fecha doble del año, en noviembre, quiere jugar en Lima y Cusco, como un claro anuncio de que algunos partidos de Eliminatorias irán a la altura para sacar algún tipo de ventaja.