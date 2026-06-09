Jefferson Farfán destacó que ex Alianza Lima fue la última promesa de Perú: "Es capitán"

La selección peruana se encuentra en un recambio generacional muy importante con miras a las Eliminatorias para el Mundial 2030. Sin embargo, en medio de ello, encuentra jugadores aptos y otros que no reúnen las condiciones para ser considerados parte de este grupo. Tras ello, Jefferson Farfán, leyenda de Perú, fue consultado sobre la última promesa del fútbol peruano y mencionó a una exfigura de Alianza Lima: estamos hablando de André Carrillo.

Jefferson Farfán señaló que exfigura Alianza Lima es la última promesa de la selección peruana

En conversación con Sergio Agüero, Farfán fue consultado sobre la actualidad de la selección peruana y le preguntaron qué jugador considera la promesa del fútbol peruano rumbo a la Copa del Mundo 2030.

Para el también reconocido como ‘Foquita’, no hay actualmente un futbolista en Perú que sea catalogado como la figura estrella que liderará al combinado bicolor de cara al futuro. Sin embargo, reveló quién sí lo fue.}

Video: Slakun TV

Para Jefferson Farfán, André Carrillo fue la última promesa del fútbol peruano y, tras retirarse de la selección peruana, asumió el liderazgo. Ahora es el capitán bajo la dirección de Mano Menezes.

"La última promesa que hemos tenido es André Carrillo, que ahora es capitán de la selección peruana. Cuando salimos, él quedó", destacó el histórico jugador de Perú en el programa 'Vamo a juga' emitido por Slakun TV.

Jefferson Farfán destacó a André Carrillo como la promesa del fútbol peruano

André Carrillo en la selección peruana

André Carrillo fue convocado a la selección peruana por primera vez el 28 de junio de 2011 bajo la dirección técnica de Sergio Markarian. Desde entonces, ha sido constantemente llamado y fue clave en la clasificación de Perú a la Copa del Mundo en Rusia 2018. En total, la ‘Culebra’ jugó 108 partidos y marcó 11 goles.