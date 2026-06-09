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Jairo Vélez se sincera tras gol con Perú frente a España: "El grupo está por..."

Luego de marcar el descuento de la selección peruana ante España, Jairo Vélez tomó la palabra para expresar su sentir tras esta derrota por fecha FIFA.

Diego Medina
Jairo Vélez habló tras su gol con Perú ante España.
Jairo Vélez habló tras su gol con Perú ante España. | Foto: Fútbol en América
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La selección peruana cerró sus amistosos internacionales con una derrota de 3-1 ante España. Uno de los jugadores que brilló a lo largo de la doble fecha FIFA fue Jairo Vélez, quien ha seguido marcando con la camiseta de la Bicolor para ganarse la confianza del comando técnico. Justamente, el atacante de Alianza Lima tomó la palabra ante la prensa y dejó sensaciones sobre este gran momento en lo personal.

Pedro Gallese habló sobre la derrota de Perú ante España. Foto: composición Líbero/Jax Latin Media/América TV

PUEDES VER: Pedro Gallese se sincera tras la caída de la selección peruana ante España: “Uno pierde la confianza”

Jairo Vélez declaró tras su gol en el Perú vs. España

En diálogo con Fútbol en América, Jairo Vélez dejó breves palabras sobre el resultado de Perú ante España, así como sobre su gol, que lo pone como pieza clave en esta nueva era de la Bicolor. En esa línea, el ecuatoriano-peruano fue certero al decir que lo más importante era el resultado, por lo que estos dos partidos les dejarán aprendizaje de cara a los siguientes cotejos.

Fuera de ello, Vélez aseguró que el equipo debe seguir trabajando con miras a conseguir mejores resultados, sabiendo que ya existen dos procesos clasificatorios en los que la Bicolor no logra poner su nombre en la máxima cita del fútbol, como lo es la Copa del Mundo.

"La verdad que queríamos otro resultado, pero sabemos la magnitud de este partido. Hay que seguir trabajando, con el proceso y contento por lo personal. Obviamente que el grupo está por encima pero bueno estamos preparándonos para lo que es una eliminatoria y toca seguir. Todos sabemos la calidad de España, estos partidos nos ayudan muchísimo. ¿El gol? Gracias a Dios", declaró.

(VIDEO: Fútbol en América)

Jairo Vélez y sus números con la selección peruana

Jairo Vélez ha sido convocado en cuatro oportunidades con la selección peruana y ya registra goles con la camiseta de la Bicolor. El atacante fue clave ante las escuadras de Senegal, Honduras, Haití y España.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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