Jefferson Farfán se hace presente en mítico evento deportivo de Lima: "El fútbol nació en la calle"

El pasado sábado 16 de mayo se llevó a cabo la gran final de Nike Toma El Juego Lima, la edición local de la plataforma global de fútbol callejero de Nike que celebra la creatividad, la identidad y la cultura que nacen desde la calle. La jornada reunió a cientos de jóvenes, atletas, artistas y representantes de la cultura urbana en un encuentro donde el fútbol volvió a convertirse en un espacio de expresión colectiva y comunidad.

La final contó con la participación de futbolistas y referentes del deporte como Jefferson Farfán, Yoshimar Yotún, Miguel Araujo, Catriel Cabellos, Maxloren Castro, Mateo Rodríguez, Alessia Sanllehi, Xioczana Canales y Lupita Rodríguez, quienes acompañaron la jornada y compartieron con los asistentes durante toda la tarde. Jefferson Farfán comentó: "Este tipo de espacios son importantes porque el fútbol nació en la calle. Ahí aprendes a jugar con personalidad, creatividad y barrio". Por su parte, Yoshimar Yotún destacó: "El fútbol también se aprende acá, en la calle, jugando con tus amigos y representando a tu barrio. Ver a tantos chicos viviendo esto con esa pasión es increíble".

Referentes del fútbol masculino y femenino presentes en el evento.

Luego de varias fechas clasificatorias realizadas en distintos puntos de Lima, donde participaron más de 450 jóvenes que representaron a sus barrios, la final reunió en La Herradura, Chorrillos, a los equipos masculinos y femeninos clasificados, que compitieron en el formato 3 vs. 3 característico de Toma El Juego. Más allá de la competencia, la plataforma busca visibilizar a nuevas generaciones que entienden el fútbol como parte de la identidad cultural de sus comunidades.

Como parte de esta segunda edición, Nike trabajó junto a Amapolay —colectivo gráfico peruano reconocido por su labor en la gráfica popular y la cultura visual limeña— en la creación de las camisetas de los barrios participantes. Inspiradas en los distritos que participaron en el campeonato —Callao, La Victoria, Surquillo, Chorrillos y San Miguel—, las piezas incorporaron elementos representativos de cada comunidad y de la cultura que nace en sus calles.

En la categoría masculina, el equipo 3 Balas Urbanas, de Chorrillos, se coronó campeón por segundo año consecutivo, con lo que se convirtió en el bicampeón de Nike Toma El Juego Lima. En la categoría femenina, Puro Talento, de La Victoria, se llevó el título de esta segunda edición.

Campeones de la segunda edición del evento Nike Toma El Juego Lima.

Durante toda la jornada, La Herradura se transformó en un espacio que celebró la cultura de barrio alrededor del fútbol callejero, con música en vivo, comida popular limeña, intervenciones artísticas y distintas activaciones inspiradas en la energía de las calles donde nace el juego.

"Toma El Juego" es la plataforma global de fútbol callejero de Nike que conecta deporte, cultura y comunidad.

A través de Toma El Juego, Nike continúa impulsando espacios donde el deporte se conecta con la cultura, la música, el arte y la comunidad, y acerca el fútbol callejero a una nueva generación que redefine el juego desde sus propios códigos.