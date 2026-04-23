Toma El Juego Lima: Así se vivieron las clasificatorias del torneo de fútbol callejero

Este fin de semana, Toma El Juego Lima de Nike llevó el fútbol 3x3 a las calles de San Miguel, La Victoria, Surquillo, Callao y Chorrillos, donde jóvenes de 15 a 18 años compitieron representando a sus barrios en una experiencia que combinó deporte, cultura y comunidad.

Cada sede reflejó la identidad local con propuestas propias de cada distrito. En San Miguel, el freestyle y el hip hop marcaron la jornada. En el Callao, la tradición salsera se hizo presente con DJs mezclando vinilos. La experiencia se completó con propuestas urbanas y gastronómicas típicas como yuquitas, pan con pantano, raspadillas o el clásico pan con pejerrey. La cultura e identidad local se vivió en cada uno de los barrios.

Así se vivieron las clasificatorias de Toma El Juego Lima.

La experiencia también tomó las calles con mototaxis intervenidas por artistas locales, destacando la participación del muralista peruano Dumser en La Victoria, quien incorporó símbolos representativos del distrito en su intervención.

Las clasificatorias reunieron a más de 300 participantes en 89 equipos, y contaron con la presencia de jóvenes talentos del fútbol peruano como Piero Cari y Maxloren Castro, quienes acompañaron distintas fechas del torneo.

Toma El Juego Lima: fútbol, calle y cultura en cinco barrios.

Los equipos clasificados disputarán la gran final de Toma El Juego Lima este 16 de mayo, donde cada equipo representará al barrio en el que salieron campeones.