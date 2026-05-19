Ignacio Buse vs Jakub Mensik: hora y canal confirmado por los octavos de final del ATP 500 de Hamburgo

Ignacio Buse vs. Jakub Mensik EN VIVO se enfrentarán este miércoles 20 de mayo por el pase a los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo desde las 5.00 a. m. (hora peruana) y contará con transmisión de Disney+ para toda Sudamérica. En la siguiente nota podrás revisar todo sobre este interesante compromiso.

¿Cuándo juegan Ignacio Buse vs. Jakub Mensik por los octavos de final del ATP 500 de Hamburgo?

El duelo entre Ignacio Buse vs. Jakub Mensik por los octavos de final del ATP 500 de Hamburgo se llevará a cabo este miércoles 20 de mayo.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs. Jakub Mensik por los octavos de final del ATP 500 de Hamburgo?

El enfrentamiento entre Ignacio Buse vs. Jakub Mensik por los octavos de final del ATP 500 empezará a las 5.00 a. m. (hora peruana).

Ignacio Buse puede terminar en el puesto 50 del ranking.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs. Jakub Mensik por los octavos de final del ATP 500 de Hamburgo?

La transmisión del compromiso entre Ignacio Buse vs. Jakub Mensik estará a cargo de la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica.

¿Cómo llegan Ignacio Buse y Jakub Mensik a este encuentro?

El peruano Ignacio Buse atraviesa un gran momento. En este torneo ya derrotó a rivales de peso como Hugo Gaston y, recientemente, al italiano Flavio Cobolli, con parciales de 6-2 y 7-5, lo que demuestra su buena adaptación a la arcilla de Hamburgo.

Por su parte, el checo Jakub Mensik es una de las grandes promesas del tenis mundial. Llega tras vencer al experimentado local Jan-Lennard Struff. Mensik parte como favorito por ranking, pero el nivel que muestra el peruano hace que las cuotas estén más ajustadas de lo esperado.