MUY ALERTA, inmigrantes en Estados Unidos: el caso del ciudadano español que pasó MEDIO AÑO detenido y "olvidado" en un centro del ICE

La historia de Miguel Barreno genera preocupación entre los inmigrantes en Estados Unidos tras permanecer más de seis meses recluido en un centro de detención de ICE, pese a aceptar su salida voluntaria del país poco después de ser arrestado. El ciudadano español, de 39 años, regresó finalmente a Madrid el 3 de mayo de 2026, luego de pasar meses bajo custodia migratoria en Indiana y Kentucky. De acuerdo con información difundida por Univision, el caso ha llamado la atención porque involucra a un europeo sin antecedentes penales que terminó atrapado en el endurecido sistema migratorio de Estados Unidos.

ICE y el caso del inmigrante español detenido durante meses en Estados Unidos

Miguel Barreno llegó a Estados Unidos en 2017 con una visa de turista y decidió quedarse en Illinois tras perder su empleo en España. Allí vivía junto a su pareja y trabajaba en el área de Chicago hasta que agentes de ICE lo interceptaron durante una redada mientras se dirigía a una fábrica de comida india en Carol Stream. "Sentí pánico y mucho miedo. No sabía si era la policía o quién era", declaró Barreno a la Cadena SER, según citó N+ Univision.

El español relató que los agentes le preguntaron por su visa vencida antes de trasladarlo esposado a un centro de detención de ICE en Indiana. Durante semanas, aseguró que no recibió información clara sobre su situación migratoria en Estados Unidos.

La salida voluntaria de Estados Unidos que nunca ocurrió

En noviembre de 2025, Barreno compareció ante una jueza de inmigración y aceptó abandonar el país voluntariamente al considerar que no tenía opciones reales para regularizarse. Según contó, las autoridades le indicaron que el proceso tardaría solo unas semanas.

Sin embargo, el ciudadano español fue trasladado posteriormente a otra prisión migratoria en Kentucky, donde permaneció alrededor de cinco meses más junto a presos comunes. "Todos los días me pregunto por qué estuve tanto tiempo allí sufriendo. No lo entiendo", expresó en declaraciones recogidas por N+ Univision.

El caso también abrió cuestionamientos sobre la asistencia consular recibida durante su permanencia en centros de detención de ICE. Mientras la familia denunciaba demoras en las gestiones, las autoridades españolas afirmaron brindar apoyo y documentación para facilitar el retorno.

Tras regresar a España, Barreno aseguró que no planea volver a Estados Unidos mientras Donald Trump permanezca en la presidencia. Además, su deportación le impediría ingresar nuevamente al país durante al menos 10 años. "Esos meses allí fueron un infierno", resumió.