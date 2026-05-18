Temblor HOY, lunes 18 de mayo de 2026, EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo en Perú según el IGP

El Perú, ubicado en una de las zonas sísmicas más activas del planeta, continúa registrando movimientos telúricos de forma constante. En este contexto, el seguimiento en tiempo real de los sismos y la información oficial del Instituto Geofísico del Perú resulta clave para conocer la magnitud, el epicentro y la hora exacta de cada evento ocurrido en el país. A continuación, te explicamos todo lo que debes saber sobre el último temblor en el Perú, su monitoreo en vivo y las recomendaciones de prevención.

Temblor en Perú HOY, 18 de mayo, EN VIVO vía el IGP 09:51 ¿Sabes cómo actuar ante un sismo si estás en el colegio?

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hace unos minutos en Perú?

De acuerdo con los reportes en tiempo real del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el registro de cada sismo en el país se actualiza de manera inmediata a través de su sistema de monitoreo sísmico. El Centro Sismológico Nacional (CENSIS) recopila información de la Red Sísmica Nacional, la cual cuenta con sensores distribuidos en todo el territorio peruano.

Si bien los datos del epicentro y la magnitud del último temblor en el Perú pueden variar según la actualización oficial, el IGP es la fuente autorizada para confirmar con precisión dónde ocurrió el movimiento telúrico, así como su profundidad y alcance.

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?

El Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona geológica de aproximadamente 40 000 kilómetros que rodea el océano Pacífico. Esta región concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica del mundo.

En esta franja se encuentran zonas de subducción donde las placas tectónicas, como la placa de Nazca, colisionan entre sí, generando frecuentes sismos y actividad volcánica. Esta condición explica por qué el Perú registra movimientos telúricos de manera constante y por qué es fundamental mantenerse informado sobre los sismos en el país.

¿Qué debe contener mi mochila de emergencia?

Ante la alta actividad sísmica en el Perú, contar con una mochila de emergencia es una medida básica de prevención. Este kit debe estar preparado para cubrir necesidades esenciales durante las primeras 24 horas tras un sismo o desastre natural. Entre los elementos indispensables se incluyen: