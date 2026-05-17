Temblor HOY, domingo 17 de mayo, en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP

En el Perú, la actividad sísmica es constante debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Este domingo 17 de mayo de 2026, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene su monitoreo permanente tras el registro de un reciente movimiento telúrico. En esta nota informativa, te presentamos el reporte oficial del temblor en el Perú hoy, junto con detalles sobre el epicentro, la magnitud y las recomendaciones clave para actuar con seguridad ante un sismo.

Resultado de El Sinuano Día y Noche de HOY, 17 de mayo, EN VIVO 09:03 Bienvenidos Hoy, domingo 17 de mayo de 2026, se realiza una nueva edición de los sorteos Sinuano Día y Sinuano Noche en Colombia. Consulta aquí los resultados actualizados, los números ganadores y los horarios oficiales en tiempo real. Revisa tu boleto y verifica si eres uno de los ganadores. ¡Buena suerte!

¿Dónde fue el temblor de hoy en Perú?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que continúa el seguimiento de la actividad sísmica en todo el territorio nacional, difundiendo reportes actualizados en tiempo real. Aunque la ubicación exacta del epicentro y la magnitud del último sismo pueden variar según el reporte oficial más reciente, la entidad confirma que estos eventos forman parte de la actividad sísmica habitual del país.

Las autoridades recomiendan a la población informarse a través de los canales oficiales del IGP y mantener la calma ante cualquier evento sísmico, evitando la difusión de información no verificada.

¿Por qué se producen los sismos en nuestro país?

De acuerdo con el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, los sismos en el Perú se originan por el proceso de convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.

Este choque constante de placas tectónicas genera una intensa actividad sísmica en el territorio nacional, lo que convierte al país en una de las zonas más activas del mundo en este tipo de fenómenos naturales. Según los especialistas, este proceso geológico es permanente y no puede detenerse.

¿Cuáles son los números de emergencia a nivel nacional?

Ante cualquier emergencia por sismo u otro evento en Perú, es fundamental contar con los números de ayuda a la mano: