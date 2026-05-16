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Universitario inició la era Cúper: detalles del primer entrenamiento
Héctor Cúper ya entrenó a Universitario con miras a la Liga 1 y la Copa Libertadores, y se filtró cómo reaccionaron los futbolistas ante su presencia.
Tras haber perdido con Atlético Grau por el Torneo Apertura 2026, la era de Jorge Araujo en Universitario de Deportes llegó a su fin y Héctor Cúper ya tomó el mando del plantel. El entrenador argentino dirigió su primer entrenamiento con los merengues y se filtró cómo fue.
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Como se sabe, el director técnico de la 'U' ha pasado por varios clubes importantes durante su carrera profesional, como Inter de Milán y Valencia de España. Por ello, es normal que sus trabajos en el campo sean de élite.
Bajo esa premisa, Universitario de Deportes publicó en sus redes sociales imágenes del entrenamiento que tuvo el club bajo las órdenes de Héctor Cúper, y en ellas se puede apreciar cómo los jugadores del conjunto crema escuchan atentamente cada una de las indicaciones.
El primer entrenamiento de Héctor Cúper.
Esto deja claro que los futbolistas merengues están totalmente dispuestos a seguir cada una de las órdenes que impongan tanto el entrenador como su comando técnico, quienes están ansiosos por estrenarse en el banquillo de la 'U' la semana que viene.
¿Cuándo debutará Héctor Cúper en Universitario?
Precisamente, el debut de Héctor Cúper será en el partido entre Universitario y Nacional de Uruguay en Montevideo, cuando vuelva Alex Valera. Este encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de mayo desde las 5.00 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Sudamérica.
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