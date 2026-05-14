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Ex Inter que firmó por Universitario hasta 2027 elogió a cremas: "El mejor club en Perú"
Figura internacional, con paso por Inter de Milán, aseguró que Universitario es el club más grande del Perú, incluso por encima de Alianza Lima.
Universitario de Deportes quiere revertir el complicado momento que atraviesa tanto en la Liga 1 2026, donde prácticamente ha perdido el Torneo Apertura, y la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. Por ello, la directiva merengue tomó la decisión de contratar a Héctor Cúper como su nuevo director técnico para lo que resta de la temporada. En ese sentido, el ex Inter de Milán sorprendió al lanzar una fuerte afirmación sobre el actual tricampeón del fútbol peruano.
Como se sabe, el entrenador argentino ha pasado por una gran cantidad de clubes, por lo que es una voz autorizada para opinar sobre el balompié. Bajo esa premisa, aseguró que la 'U' es el club más grande del Perú, incluso por encima de Alianza Lima. Estas palabras causaron revuelo en las redes sociales, pero también sirvieron para ganarse el corazón del pueblo crema.
Previo a su conferencia de prensa, Universitario de Deportes reveló un video de lo que fue la llegada de Héctor Cúper a instalaciones merengues. En este metraje, el director técnico brindó la siguiente declaración: “Tiene una fantástica hinchada. Es el mejor club que hay en Perú”. Con ello, dejó claro que está ansioso por conocer a la afición del Estadio Monumental y destacó toda la historia de la institución estudiantil en el fútbol peruano.
Asimismo, habló sobre el trabajo que realizará en la 'U' ahora que es su nuevo entrenador, aunque admitió que le molesta un poco haber llegado a mitad de temporada. “Con muchas ganas y expectativas. Sabiendo que hay que hacer el máximo esfuerzo. Estamos un poquito apretado con los tiempos, pero bueno, es lo único que acelera el trabajo intentando que el equipo pueda lograr todos sus objetivos. Esa es la misión que tenemos”, señaló el ex Inter de Milán y Valencia.
Trayectoria de Héctor Cúper
Estos fueron sus equipos como entrenador:
- Huracán
- Lanús
- Mallorca
- Valencia
- Inter de Milán
- Real Betis
- Parma
- Selección de Georgia
- Aris Salónica
- Racing de Santander
- Orduspor
- Al Wasl
- Selección de Egipto
- Selección de Uzbekistán
- Selección de R. D. Congo
- Selección de Siria
- Universitario de Deportes
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