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Sorteo Copa de la Liga 2026: hora y dónde ver a los rivales de Alianza, Universitario y Cristal
Revisa a qué hora y dónde ver el sorteo de la Copa de la Liga Perú 2026. Este torneo se llevará a cabo con Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.
Dentro de poco se llevará a cabo la Copa de la Liga Perú 2026, que enfrentará a clubes de la Liga 1 con elencos de la Liga 2. Por ello, te contamos a qué hora y dónde ver la transmisión del sorteo en donde se conocerán a los rivales de Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, y resto de participantes de la competición.
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En unas semanas culminará el Torneo Apertura, pero no habrá mucho descanso para los futbolistas, debido a que iniciará un nuevo certamen que durará, aproximadamente, hasta noviembre. Es decir, este campeonato se disputará a la par del Torneo Clausura y de la Segunda División del balompié incaico.
¿Cuándo es el sorteo de la Copa de la Liga 2026?
El sorteo de la Copa de la Liga Perú 2026 se realizará este jueves 14 de mayo, según el cronograma brindado por la Federación Peruana de Fútbol, y todos los clubes conocerán a sus rivales. Los hinchas de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal estarán sumamente atentos, aunque vale precisar que obtener este trofeo no otorga plaza a la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana del próximo año.
¿A qué hora es el sorteo de la Copa de la Liga 2026?
Te brindamos el horario:
- Perú, Ecuador y Colombia: 7.00 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 8.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9.00 p. m.
¿Dónde ver EN VIVO sorteo de la Copa de la Liga 2026?
La transmisión del sorteo de la Copa de la Liga Perú 2026 se llevará a cabo totalmente online a través de Bicolor+, canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos toda la información al respecto y las llaves completas apenas estén confirmadas.
El sorteo de la Copa de la Liga.
Equipos participantes de la Copa de la Liga 2026
- Clubes de la Liga 1: ADT, Alianza Atlético, Alianza Lima, Atlético Grau, CD Moquegua, Cienciano, Comerciantes Unidos, Cusco FC, Deportivo Garcilaso, FBC Melgar, FC Cajamarca, Juan Pablo II, Los Chankas, Sport Boys, Sporting Cristal, Sport Huancayo, Universitario de Deportes y UTC.
- Clubes de la Liga 2: AD Cantolao, ADA Jaén, Alianza Universidad de Huánuco, Ayacucho FC, Bentín Tacna Heroica, Carlos A. Mannucci, Comerciantes FC, Deportivo Binacional, Deportivo Llacuabamba, Estudiantil CNI, Pirata FC, Santos FC, UCV, Unión Comercio, Unión Minas y USMP.
Formato de la Copa de la Liga 2026
La Copa de la Liga 2026 funcionará bajo un formato descentralizado e iniciará en junio y terminará en noviembre. Los 34 clubes serán repartidos en diferentes grupos de cuatro integrantes cada uno, mezclando elencos de la Liga 1 y Liga 2. Los dos primeros de cada zona clasifican a los octavos de final, y los vencedores avanzarán de ronda hasta la final, donde habrá un campeón nacional.
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