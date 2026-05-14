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Partidos de hoy, viernes 15 de mayo: Programación, horarios y dónde ver

Programación de los partidos que se realizarán este viernes 15 de mayo. Por la Liga 1, juega Universitario vs. Atlético Grau, y en la Premier League, Liverpool enfrentará a Aston Villa.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY viernes 15 de mayo.
Programación de partidos que se realizarán HOY viernes 15 de mayo. | Composición Líbero
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La jornada no se paraliza HOY viernes 15 de mayo. Por la Liga 1, Sporting Cristal visitará a FC Cajamarca y Universitario recibirá a Atlético Grau. En la Premier League, Liverpool se medirá con Aston Villa. También habrá encuentros por la Copa Colombia. Revisa los horarios y canales para ver EN VIVO los compromisos.

Cristiano Ronaldo lleva anotados 971 goles en su carrera profesional.

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Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
15:00FC Cajamarca vs. Sporting CristalL1 MAX
20:00Universitario vs. Atlético GrauL1 MAX

Partidos de hoy por la Premier League

HoraPartidoCanal
14:00Aston Villa vs. LiverpoolDisney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

HoraPartidoCanal
13:30Saint-Étienne vs. RodezBet365

Partidos de hoy por la Liga 2

HoraPartidoCanal
13:00Sport Huancayo 2 vs. Minas

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HoraPartidoCanal
19:00Tomayapo vs. AuroraBet365

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
19:00Coquimbo vs. Audax1XBet
19:00Palestino vs. La Serena1XBet

Partidos de hoy por la Copa Colombia

HorariosPartidosCanales
16:00Boca Juniors vs. Deportivo CaliBet365
18:00Patriotas vs. MillonariosBetsson
20:00Orsomarso vs. Ind. MedellínBet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
16:30LDU vs. Técnico UZapping Sports
19:00Libertad vs. Dep. CuencaZapping Sports

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

HorariosPartidosCanales
16:45Genesis vs. Olancho
21:15Marathón vs. Olimpia

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

HorariosPartidosCanales
7:30Olimpia vs. RecoletaBet365
15:00Rubio Ñú vs. Nacional AsunciónBet365
15:00Sportivo Trinidense vs. Cerro PorteñoBet365

Partidos de hoy por la Liga Femenina

HoraPartidoCanal
15:00Melgar vs. UNSAAC

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HoraPartidoCanal
18:00Montevideo City vs. NacionalDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HoraPartidoCanal
18:30La Guaira vs. Universidad CentralBet365

Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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