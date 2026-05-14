Partidos de hoy, viernes 15 de mayo: Programación, horarios y dónde ver

La jornada no se paraliza HOY viernes 15 de mayo. Por la Liga 1, Sporting Cristal visitará a FC Cajamarca y Universitario recibirá a Atlético Grau. En la Premier League, Liverpool se medirá con Aston Villa. También habrá encuentros por la Copa Colombia. Revisa los horarios y canales para ver EN VIVO los compromisos.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|FC Cajamarca vs. Sporting Cristal
|L1 MAX
|20:00
|Universitario vs. Atlético Grau
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Premier League
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Aston Villa vs. Liverpool
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal
|13:30
|Saint-Étienne vs. Rodez
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga 2
|Hora
|Partido
|Canal
|13:00
|Sport Huancayo 2 vs. Minas
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Tomayapo vs. Aurora
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Coquimbo vs. Audax
|1XBet
|19:00
|Palestino vs. La Serena
|1XBet
Partidos de hoy por la Copa Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Boca Juniors vs. Deportivo Cali
|Bet365
|18:00
|Patriotas vs. Millonarios
|Betsson
|20:00
|Orsomarso vs. Ind. Medellín
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|LDU vs. Técnico U
|Zapping Sports
|19:00
|Libertad vs. Dep. Cuenca
|Zapping Sports
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:45
|Genesis vs. Olancho
|21:15
|Marathón vs. Olimpia
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:30
|Olimpia vs. Recoleta
|Bet365
|15:00
|Rubio Ñú vs. Nacional Asunción
|Bet365
|15:00
|Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Melgar vs. UNSAAC
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Montevideo City vs. Nacional
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Hora
|Partido
|Canal
|18:30
|La Guaira vs. Universidad Central
|Bet365
Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.