Partidos de hoy, viernes 15 de mayo: Programación, horarios y dónde ver

La jornada no se paraliza HOY viernes 15 de mayo. Por la Liga 1, Sporting Cristal visitará a FC Cajamarca y Universitario recibirá a Atlético Grau. En la Premier League, Liverpool se medirá con Aston Villa. También habrá encuentros por la Copa Colombia. Revisa los horarios y canales para ver EN VIVO los compromisos.

Partidos de hoy por la Liga 1

Horarios Partidos Canales 15:00 FC Cajamarca vs. Sporting Cristal L1 MAX 20:00 Universitario vs. Atlético Grau L1 MAX

Partidos de hoy por la Premier League

Hora Partido Canal 14:00 Aston Villa vs. Liverpool Disney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

Hora Partido Canal 13:30 Saint-Étienne vs. Rodez Bet365

Partidos de hoy por la Liga 2

Hora Partido Canal 13:00 Sport Huancayo 2 vs. Minas

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

Hora Partido Canal 19:00 Tomayapo vs. Aurora Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Chile

Horarios Partidos Canales 19:00 Coquimbo vs. Audax 1XBet 19:00 Palestino vs. La Serena 1XBet

Partidos de hoy por la Copa Colombia

Horarios Partidos Canales 16:00 Boca Juniors vs. Deportivo Cali Bet365 18:00 Patriotas vs. Millonarios Betsson 20:00 Orsomarso vs. Ind. Medellín Bet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

Horarios Partidos Canales 16:30 LDU vs. Técnico U Zapping Sports 19:00 Libertad vs. Dep. Cuenca Zapping Sports

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

Horarios Partidos Canales 16:45 Genesis vs. Olancho 21:15 Marathón vs. Olimpia

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

Horarios Partidos Canales 7:30 Olimpia vs. Recoleta Bet365 15:00 Rubio Ñú vs. Nacional Asunción Bet365 15:00 Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño Bet365

Partidos de hoy por la Liga Femenina

Hora Partido Canal 15:00 Melgar vs. UNSAAC

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

Hora Partido Canal 18:00 Montevideo City vs. Nacional Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

Hora Partido Canal 18:30 La Guaira vs. Universidad Central Bet365

Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.