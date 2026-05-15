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¿A qué hora juega Al Nassr vs Gamba Osaka y dónde ver la final de la AFC Champions League 2?
Con Cristiano Ronaldo, Al Nassr se enfrenta a Gamba Osaka este sábado 16 de mayo por la gran final de la Champions League 2 de Asia.
Cristiano Ronaldo tiene una nueva chance de ser campeón. Al Nassr se enfrenta a Gamba Osaka por la gran final de la AFC Champions League 2. Este duelo se juega en el estadio Alawwal Park, recinto situado en Riad (Arabia Saudita) que promete mucha emoción de principio a fin.
¿Cuándo juega Al Nassr vs Gamba Osaka?
Al Nassr y Gamba Osaka se enfrentan este sábado 16 de mayo, en el Alawwal Park, escenario deportivo ubicado en Riad, capital de Arabia Saudita.
¿A qué hora juega Al Nassr vs Gamba Osaka?
Repasa los horarios del partido entre Al Nassr y Gamba Osaka:
- Perú, Colombia y Ecuador: 12:45
- Bolivia y Venezuela: 13:45
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:45
- México: 11:45
- Estados Unidos: 13:45 (Miami y Nueva York) y 10:45 (Los Ángeles)
- España: 19:45
- Arabia Saudita: 20:45
¿Dónde ver Al Nassr vs Gamba Osaka?
Conoce los horarios y canales para ver el partido entre Al Nassr y Gamba Osaka por la final de la Champions League 2 de Asia:
- Perú: Disney Plus
- Argentina: Disney Plus
- Colombia: Disney Plus
- Chile: Disney Plus
- Ecuador: Disney Plus
- Paraguay: Disney Plus
- Uruguay: Disney Plus
- Bolivia: Disney Plus
- Venezuela: Disney Plus
- México: ESPN 3 y Disney Plus
Al Nassr vs Gamba Osaka: previa del partido
Este sábado 16 de mayo, el Al-Awwal Park de Riad será el epicentro del fútbol asiático con la final de la AFC Champions League Two. Al Nassr llega como gran favorito tras una campaña arrolladora y con el impulso de jugar en casa. El equipo de Jorge Jesus busca cerrar la temporada con un título internacional, apoyado en la jerarquía de un plantel que mezcla estrellas mundiales con un funcionamiento colectivo cada vez más aceitado.
Por su parte, Gamba Osaka aterriza en Arabia Saudita con la misión de dar el golpe y devolverle protagonismo al fútbol japonés. Los dirigidos por el alemán Jens Wissing, quien ha logrado imprimir un sello de orden y resiliencia en el equipo nipón, no llegan en su mejor momento tras sufrir derrotas consecutivas en la J1 League, pero confían en su disciplina táctica para frenar el poderío ofensivo liderado por Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo apunta a ser titular con Al Nassr
Será un duelo de contrastes: la propuesta ofensiva y dominante de los saudíes frente al bloque sólido y las transiciones rápidas de los visitantes. Mientras Jesus tiene la presión de ganar ante su gente, Wissing apuesta por el rol de "underdog" para llevar el trofeo a Osaka. El encuentro, que define al campeón absoluto de esta edición, promete emociones fuertes en una plaza que estará llena para ver si Al Nassr logra, finalmente, coronarse en el continente.
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