Al Nassr vs Gamba Osaka EN VIVO por la final AFC Champions League 2: hora y dónde ver a Cristiano Ronaldo

Al Nassr vs Gamba Osaka EN VIVO, con Cristiano Ronaldo, se enfrentarán por la gran final de la AFC Champions League 2 este sábado 16 de mayo desde las 12.45 p. m. (hora peruana) en el Alawwal Park (Riad) y contará con transmisión de Disney+ Premium para todos los países de Sudamérica. En la siguiente nota podrás revisar todo acerca de este crucial enfrentamiento, que podrá marcar el primer título oficial de la leyenda portuguesa.

¿A qué hora juegan Al Nassr vs Gamba Osaka por la final AFC Champions League 2?

La final de la AFC Champions League 2 entre Al Nassr vs Gamba Osaka se jugará este sábado 16 de mayo desde las 12.45 p. m. (hora peruana), 2.45 p. m. (hora argentina) y 11.45 a. m. (hora mexicana). En Arabia Saudita, el partido comenzará a las 8.45 p. m.

¿Dónde ver Al Nassr vs Gamba Osaka por la final AFC Champions League 2?

La transmisión del Al Nassr vs Gamba Osaka por la final de la AFC Champions League 2 estará a cargo de la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica. Si te encuentras en México, entonces el duelo irá por la señal de ESPN 3.

Banner oficial del partido.

Al Nassr vs Gamba Osaka: posibles alineaciones

Al Nassr : Bento; Martínez, Al Amri, Simakan, Abdulrahman; Mané, Brozovic, Al Hassan, Coman; Joao Félix y Cristiano Ronaldo.

: Bento; Martínez, Al Amri, Simakan, Abdulrahman; Mané, Brozovic, Al Hassan, Coman; Joao Félix y Cristiano Ronaldo. Gamba Osaka: Araki; Nakano, Nakatani, Miura, Kishimoto; Yamamoto, Suzuki; Okunuki, Mesinho, Yamashita y Hummet.

Al Nassr vs Gamba Osaka: pronósticos y apuestas

APUESTAS AL NASSR EMPATE GAMBA OSAKA Betsson 1.48 4.35 5.50 Betano 1.50 4.30 5.90 Coolbet 1.52 4.30 5.50 Doradobet 1.47 4.20 5.75

Al Nassr vs Gamba Osaka: ¿cómo llegan ambos a la final?

Al Nassr y Gamba Osaka disputarán el título de la AFC Champions League 2 en Riad, la segunda competición más importante del continente asiático. En lo que respecta a este torneo, el equipo de Cristiano Ronaldo llegó a esta instancia tras superar por 5-1 al Al Ahli Doha (Doha) y 4-0 al Al Wasl (Emiratos Árabes). Por su parte, Gamba Osaka goleó por 4-0 en el global al Bangkok Utd (Tailandia).

En la previa de esta gran final, Al Nassr aún mantenía opciones de celebrar, porque estuvo a solo segundos de conquistar el título de la Liga Profesional de Arabia Saudita, pero se dejó empatar al final ante Al Hilal y deberá vencer a Damac en la última fecha para coronarse campeón.