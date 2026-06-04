La carrera presidencial por el Real Madrid ha arrancado con un anuncio que terminó estallando en las manos de su propio autor. Enrique Riquelme, uno de los candidatos al sillón blanco, encendió las alarmas al prometer que, si gana las elecciones, vestirá de madridista a Rodri y, muy especialmente, a Erling Haaland. Una jugada maestra sobre el papel para ganarse al socio, pero que encontró una respuesta fulminante desde Inglaterra.

La réplica del Manchester City no se hizo esperar y fue un jarro de agua fría. Este jueves, el club británico salió al paso de forma tajante para negar cualquier opción de salida de su estrella. Lejos de quedarse en un simple desmentido mediático, la entidad citizen anunció que estudia emprender acciones legales por el uso no autorizado de la imagen de su futbolista en un contexto puramente electoral.

El comunicado del City es categórico y no deja espacio a las interpretaciones: "Las historias que han surgido de España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas. No hay posibilidad de que esto suceda y no hay ninguna cláusula contractual que lo permita", sentenció el club. Con estas palabras, el equipo de Mánchester blinda por completo al delantero noruego y cierra la puerta a cualquier resquicio legal que el candidato blanco pretendiera utilizar.

Erling Haaland no se moverá del Manchester City, asegura el club inglés.

Por si la respuesta del club no fuera suficiente, el entorno más cercano al jugador también salió a apagar el fuego de inmediato. Tanto Alf-Inge Haaland, padre del ariete, como Rafaela Pimienta, su representante, desmarcaron por completo al futbolista de la campaña madridista. Ambos quisieron restar dramatismo al asunto, pero dejaron claro que la promesa electoral carece de cualquier base real.

"Todo muy entretenido, pero no es cierto. Deseamos lo mejor a ambos candidatos en las elecciones", declararon de forma conjunta, con ironía para zanjar los rumores. De este modo, lo que prometía ser la gran carta de Enrique Riquelme para asaltar la presidencia del Real Madrid se convirtió, en apenas unas horas, en un bumerán que podría terminar en los tribunales.

Erling Haaland: valor en el mercado

A los 25 años, Erling Haaland se consolida como uno de los futbolistas más cotizados del planeta, con un valor de mercado que alcanza los 200 millones de euros, según los datos de la plataforma especializada Transfermarkt. Esta tasación récord refleja su impacto global y explica por qué su nombre se ha convertido en una de las piezas más codiciadas —y complejas— del tablero político y deportivo en Europa.