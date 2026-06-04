Alineaciones Perú vs Haití: el sorprendente once de Mano Menezes para conseguir su primer triunfo

La selección peruana se enfrentará a Haití este viernes 5 de junio en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos, por un amistoso internacional. La ‘Bicolor’, bajo el mando del DT Mano Menezes, no llega en su mejor momento, por lo que necesita una victoria para poder recuperar confianza. Por su parte, los ‘Granaderos’ aspiran a quedarse con el triunfo y quedar listos para su participación en el Mundial 2026. Conoce las alineaciones que alistan ambas escuadras.

Alineación de Perú

Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marco López; Erick Noriega, Jairo Concha, André Carrillo; Kenji Cabrera, Jairo Velez y Jhonny Vidales.

La selección peruana vuelve a enfrentarse a un adversario de nivel internacional como parte de su preparación para llegar en buenas condiciones a las próximas Eliminatorias Sudamericanas. En esta etapa, dirigida por Mano Menezes, el equipo busca impulsar un recambio generacional, aunque hasta ahora no ha logrado victorias.

La selección peruana busca su primer triunfo en la era de Mano Menezes

Para este encuentro, se espera que Pedro Gallese se mantenga en el arco, considerando su gran temporada en el fútbol colombiano y su liderazgo dentro de la cancha. En la defensa, la presencia de Renzo Garcés es indiscutible, por su notable rendimiento.

La volante no perfila grandes sorpresas y tiene a Erick Noriega como el más destacado, tras haberse convertido en el jugador más valioso de la selección. Junto a él, Jairo Concha y André Carrillo se encargarán de mover al equipo. El ataque no contará con Álex Valera por lesión y su reemplazante se perfila como Jhonny Vidales, aunque la presencia de Jairo Vélez será vital para darle dinamismo a la ofensiva.

Alineación de Haití

Johny Placide, Carlens Arcus, Jean-Kévin Duverne, Ricardo Adé, Martin Expérience, Danley Jean Jacques, Leverton Pierre, Ruben Providence, Duckens Nazon y Wilson Isidor.

Por su parte, Haití llega con una motivación extra en lo que será su último partido de preparación de cara a su debut ante Escocia por la Copa del Mundo. El cuadro caribeño logró su clasificación gracias a un gran rendimiento y porque México, Canadá y Estados Unidos no participaron en las Eliminatorias.

Haití goleó 4-0 a Nueva Zelanda en su último amistoso internacional

Los dirigidos por el DT Sébastien Migné vienen mostrando un rendimiento sobresaliente, con Duckens Nazon como su gran figura y principal carta de gol. En su esquema tienen a jugadores que militan principalmente en el fútbol europeo.

Además, mostraron una eficacia goleadora poderosa en su último partido ante Nueva Zelanda, donde golearon 4-0. Con ese resultado, sumaron tres victorias en los últimos cinco partidos.