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Cristiano Ronaldo y su dilema con Bento, portero de Al Nassr, en partidos que definen el título
Ronaldo estuvo a un paso de conseguir su primer título con Al Nassr, pero un error del portero Bento en el partido contra Al Hilal dejó todo en empate 1-1.
Cristiano Ronaldo estuvo a punto de tocar el cielo el pasado martes 12 de mayo, en lo que fue el encuentro entre Al Nassr y Al Hilal. Dicho duelo por la Liga Saudí pudo ser el partido en el que Ronaldo levantara su primer título con el elenco amarillo. Sin embargo, todo se derrumbó en cuestión de minutos, pues el portero Bento tuvo una mala salida que acabó en el 1-1 y complicó las aspiraciones del ‘Club del Sol’.
No obstante, aunque muchos no lo sepan, esta no sería la primera vez que el portero brasileño de 26 años deja al ‘Bicho’ sin poder consagrarse campeón, pues esta ha sido la tercera vez que el guardameta comete un garrafal error en una final con Al Nassr.
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Cristiano Ronaldo y su dilema con Bento
El portero brasileño llegó al club en 2024, procedente del fútbol brasileño y, aunque ha sido una de las figuras bajo los tres palos, sus desafortunadas actuaciones en las finales con Al Nassr han sido muy señaladas.
El guardameta participó en la final de la Supercopa Árabe 2024 entre Al Nassr y Al Hilal. Dicho encuentro terminó 4-1 a favor del elenco azul, donde el portero obtuvo una calificación de 5.1.
Así fue el rendimiento de Bento en el 2024
Un año más adelante, en la misma competición, el golero volvió a tener una desafortunada actuación, pero esta vez ante Al Ahli, tras una mala salida en un córner que permitió el gol rival. Este partido tuvo que definirse por penales luego del 2-2 y terminó 2-3 tras las ejecuciones desde los doce pasos.
Así fue el rendimiento de Bento en el 2025
Y ahora último, tras una mala salida el pasado martes 12, Bento vuelve a ser protagonista, pues cuando faltaba muy poco para acabar el partido volvió a ser el foco de atención, pero por su insólito blooper.
¿Qué resultados necesita Cristiano Ronaldo para ser campeón tras el Al-Nassr vs Al-Hilal?
- Al-Nassr tendría que ganar su último partido y esperar que Al-Hilal tropiece en al menos uno de sus juegos restantes.
- Si Al-Nassr empata ante Damac, sumaría 84 puntos y deberá esperar a que Al-Hilal no gane uno de los dos partidos restantes. Si ocurre ese escenario, también deberá esperar a que los azules no anoten varios goles, pues la diferencia de goles favorece a Al-Nassr por 60 a 55.
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