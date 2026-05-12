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Al Nassr vs Damac por Liga Saudí: fecha, hora y canal para ver posible coronación de Cristiano Ronaldo
La última oportunidad que tendrá Cristiano Ronaldo para coronarse campeón de Arabia con Al Nassr, tras empatar contra Al Hilal.
¡Se les escapó el título! Este martes 12 de mayo, Al Nassr se enfrentó a Al Hilal en un encuentro por la Liga Saudí. Esta pudo ser la oportunidad para que Cristiano Ronaldo gane su primer título con el elenco amarillo; sin embargo, en el último minuto al equipo comandado por CR7 le anotaron el gol del empate tras un grosero error del arquero Bento.
Tras este encuentro, Al Nassr tendrá una sola oportunidad para poder alzarse con el campeonato árabe, cuando se enfrente a Damac en lo que será su último partido de la temporada. Para este duelo, ‘El Global’, que jugará en casa, deberá aprovechar que el elenco visitante no llega en un gran momento.
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¿Cuándo es el Al Nassr vs. Damac por la Liga Saudí?
Este partido se llevará a cabo este jueves 21 de mayo, en el King Saud University Stadium, que cuenta con una capacidad para 26.100 asistentes.
Vista panorámica de como luce el King Saud University Stadium
¿A qué hora juegan Al Nassr vs. Damac por la Liga Saudí?
Dicho encuentro se podrá seguir desde la 1.00 p. m. (hora peruana). Estos son los demás horarios según el país, para que no te pierdas la posible coronación de Cristiano Ronaldo.
- Perú, Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.
- México: 12.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 2.00 p. m.
- Argentina, Uruguay y Brasil: 3.00 p. m.
¿En qué canal se puede ver Al Nassr vs. Damac por la Liga Saudí?
Si deseas seguir este partido desde Estados Unidos, podrás verlo por la señal de Fox Deportes y también vía streaming mediante la aplicación Fox Sports App.
Si te encuentras en Brasil, la transmisión del partido estará a cargo de la señal de Zapping, Claro TV y Sky+.
Últimos enfrentamientos entre Al Nassr vs. Damac
- 21.01.26 | Damac 1-2 Al Nassr
- 22.04.25 | Damac 2-3 Al Nassr
- 29.11.24 | Al Nassr 2-0 Damac
- 05.04.24 | Damac 0-1 Al Nassr
- 21.10.23 | Al Nassr 2-1 Damac
Así va la tabla de posiciones de la Liga Saudí
Este será el último partido de la temporada para Al Nassr, por lo que deberá ganar si no quiere complicarse ante un Al Hilal que tiene un partido menos y podría igualarlo en unidades, por lo que no se puede dar el lujo de perder o empatar. De suceder esto, el título tendría que definirse por diferencia de goles.
Tabla de posiciones de la Liga Saudí
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