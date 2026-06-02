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Con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: los jugadores más veteranos que disputarán el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, con 41 y 38 años, respectivamente, serán protagonistas en su sexto Mundial. Además, hay otros veteranos que prometen derrochar su calidad en el evento.

José Carlos Giles
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi jugarán su quinto Mundial en 2026
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi jugarán su quinto Mundial en 2026 | Composición: Líbero
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Más allá de Cristiano Ronaldo (41 años) y Lionel Messi (38), superestrellas que disputarán su sexto Mundial, otros veteranos participarán en la gran cita norteamericana y prometen demostrar que la edad es solo un número y que la calidad sigue intacta para estar a la altura de la máxima fiesta del fútbol.

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Guillermo Ochoa (México)

Aunque 'CR7' y 'Messias' acaparen los focos, hay un tercer futbolista que alcanzará el récord de asistencia a seis Copas del Mundo: el arquero mexicano Guillermo Ochoa, que cumplirá 41 años el 13 de julio. Con sus 152 presencias internacionales, 'Memo' aportará su experiencia a México para lograr el gran objetivo: superar los cuartos de final del Mundial.

Foto: Difusión.

Guillermo Ochoa con la selección mexicana

Luka Modric (Croacia)

Arquitecto de las epopeyas de Croacia en Rusia 2018 (subcampeona) y en Qatar 2022 (tercera), Luka Modric (40) se dispone a jugar un quinto Mundial. Tras el fin de la exitosa aventura de 13 años en el Real Madrid, coronada con 27 títulos y el Balón de Oro 2018, se incorporó esta temporada al AC Milan.

Luka Modric es el capitán de la selección de Croacia.

Luka Modric es el capitán de la selección de Croacia.

Manuel Neuer (Alemania)

Se había retirado de la selección tras la Eurocopa 2024, pero está de vuelta: a los 40 años, Neuer vuelve a ser el número uno bajo los palos del arco alemán. Campeón del mundo en 2014, Neuer demostró esta temporada con el Bayern Múnich que es un golero de fantasía.

Manuel Neuer volvió del retiro para el Mundial 2026.

Manuel Neuer volvió del retiro para el Mundial 2026.

Edin Dzeko (Bosnia)

Tras su paso por Manchester City e Inter de Milán, Edin Dzeko sigue siendo, a sus 40 años, un elemento esencial de Bosnia.
Es el máximo goleador del combinado bosnio (73 tantos) y también el jugador con más partidos internacionales (148).

Edin Dzeko es la figura de Bosnia

Edin Dzeko es la figura de Bosnia

José Carlos Giles
AUTOR: José Carlos Giles

Periodista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con Maestría en Docencia Universitaria. Experiencia de 30 años en el mundo de las comunicaciones, con especialidad en temas deportivos, culturales, sociales y de coyuntura internacional.

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