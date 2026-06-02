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Construcción desde cero en Universitario: José Rivera encabeza la lista de salidas del club
José Rivera es el primero en la lista, ya que mantiene una relación tensa con la dirección deportiva y tiene una oferta de Sporting Cristal. Otros cinco futbolistas también estarían en la cuerda floja.
Una profunda reestructuración se avecina en Universitario. Hasta seis futbolistas tienen pie y medio fuera del club de cara al Torneo Clausura, en una decisión consensuada entre el comando técnico de Héctor Cúper y la dirección deportiva merengue.
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La lista la encabeza José Rivera. El “Tunche” mantiene una relación desgastada con la dirección deportiva y, además, cuenta con una oferta concreta para marcharse a Sporting Cristal. Martín Pérez Guedes, por su parte, ya había comunicado su decisión de retirarse tras el final del último Torneo Apertura.
En el caso de Paolo Reyna y Hugo Ancajima, la intención es que salgan a préstamo para sumar continuidad y minutos, algo que no han conseguido de manera regular en la presente campaña ni han demostrado en los pocos minutos que jugaron.
Finalmente, los extranjeros Miguel Silveira y Sekou Gassama no entran en los planes de Cúper. La administración ya trabaja para resolver sus respectivos contratos, liberar cupos foráneos y facilitar la llegada de nuevos refuerzos para el segundo semestre.
Cabe destacar que José Rivera tiene contrato hasta fines de 2026. La “U” quiere retenerlo, pero el delantero y su representante buscan nuevos aires.
Por otra parte, en días en que se evalúa la continuidad de los extranjeros del plantel, uno que tiene el visto bueno para quedarse es Héctor Fértoli. El volante argentino es del agrado de Héctor Cúper, quien considera que puede ser de bastante utilidad para el nuevo sistema de juego que trabajará.
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