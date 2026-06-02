¡Problemas para la Universidad Técnica de Cajamarca! A días del final del Torneo Apertura 2026, el cuadro cajamarquino sufrió una reducción de puntos y también una prohibición de inscripción de futbolistas de cara al Torneo Clausura.

A través de sus redes sociales, el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León de L1 Max informó que la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF resolvió estas dos sanciones en contra del UTC y lo instó a pagarle lo adeudado a Carlo Diez. Con esto, el Gavilán del Norte sufrió 5 puntos en contra (3 ahora y 2 en otra resolución) y es el nuevo colero de la tabla de posiciones.

Como se recuerda, UTC había sufrido la resta de dos puntos por deudas con exjugadores, entre ellos, Gaspar Gentile. Si bien en su mometno la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF había decidido suspender provisionalmente este castigo mientras se evaluaba el caso, ahora se hizo oficial la pérdida de estos 5 puntos.

Resolución de la FPF en contra de UTC

PRIMERO: Ordenar la deducción de tres (3) puntos en el campeonato de Liga1-2026 para el CLUB UNIVERSIDAD TÉCNICA DE CAJAMARCA ; para lo cual se deberá oficiar a la LIGA DE FÚTBOL PROFESIONAL .

la deducción de tres (3) puntos en el campeonato de Liga1-2026 para el ; para lo cual se deberá a la . SEGUNDO: Ordenar la prohibición de inscripción de futbolistas nacionales para el CLUB UNIVERSIDAD TÉCNICA DE CAJAMARCA en el siguiente periodo libre de pases; para lo cual se deberá oficiar a la OFICINA DE PASES Y TRANSFERENCIAS - FPF .

la prohibición de inscripción de futbolistas nacionales para el en el siguiente periodo libre de pases; para lo cual se deberá a la . TERCERO: Requerir al CLUB UNIVERSIDAD TÉCNICAD DE CAJAMARCA que cumpla con el pago de lo adeudado al Sr. CARLO STEFANO DIEZ LINO, bajo apercibimiento de imposición de las sanciones conforme a lo dispuesto en el noveno párrafo del artículo 31° del Reglamento, previa comunicación de la parte vencedora.

Documento de la cámara de conciliación y resolución de disputas de la FPF.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Así quedó la tabla de posiciones tras la deducción de los 5 puntos para UTC, que es el nuevo colero del fútbol peruano.