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Tabla del Torneo Apertura sufrió drástico cambio

Club de la Liga 1 sufrió reducción de 3 puntos y cambió su puesto en la tabla del Torneo Apertura

A días del final del Torneo Apertura, la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF acaba de publicar un documento en contra de UTC.

Gary Huaman
UTC de Cajamarca sufrió una reducción de 3 puntos al final.
UTC de Cajamarca sufrió una reducción de 3 puntos al final. | Foto: composición Líbero
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¡Problemas para la Universidad Técnica de Cajamarca! A días del final del Torneo Apertura 2026, el cuadro cajamarquino sufrió una reducción de puntos y también una prohibición de inscripción de futbolistas de cara al Torneo Clausura.

Alianza Lima y Universitario harán de todo por ganar el Torneo Clausura.

PUEDES VER: ¿Cuándo empieza el Torneo Clausura 2026? Confirman el regreso de la Liga 1 2026 por el título nacional

A través de sus redes sociales, el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León de L1 Max informó que la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF resolvió estas dos sanciones en contra del UTC y lo instó a pagarle lo adeudado a Carlo Diez. Con esto, el Gavilán del Norte sufrió 5 puntos en contra (3 ahora y 2 en otra resolución) y es el nuevo colero de la tabla de posiciones.

Como se recuerda, UTC había sufrido la resta de dos puntos por deudas con exjugadores, entre ellos, Gaspar Gentile. Si bien en su mometno la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF había decidido suspender provisionalmente este castigo mientras se evaluaba el caso, ahora se hizo oficial la pérdida de estos 5 puntos.

Resolución de la FPF en contra de UTC

  • PRIMERO: Ordenar la deducción de tres (3) puntos en el campeonato de Liga1-2026 para el CLUB UNIVERSIDAD TÉCNICA DE CAJAMARCA; para lo cual se deberá oficiar a la LIGA DE FÚTBOL PROFESIONAL.
  • SEGUNDO: Ordenar la prohibición de inscripción de futbolistas nacionales para el CLUB UNIVERSIDAD TÉCNICA DE CAJAMARCA en el siguiente periodo libre de pases; para lo cual se deberá oficiar a la OFICINA DE PASES Y TRANSFERENCIAS - FPF.
  • TERCERO: Requerir al CLUB UNIVERSIDAD TÉCNICAD DE CAJAMARCA que cumpla con el pago de lo adeudado al Sr. CARLO STEFANO DIEZ LINO, bajo apercibimiento de imposición de las sanciones conforme a lo dispuesto en el noveno párrafo del artículo 31° del Reglamento, previa comunicación de la parte vencedora.
Documento de la cámara de conciliación y resolución de disputas de la FPF.

Documento de la cámara de conciliación y resolución de disputas de la FPF.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Así quedó la tabla de posiciones tras la deducción de los 5 puntos para UTC, que es el nuevo colero del fútbol peruano.

EquipoPJDFPUNTOS
1. Alianza Lima172240
2. Los Chankas17434
3. Cienciano171233
4. Universitario17929
5. Melgar17928
6. Cusco FC17-327
7. Deportivo Garcilaso17326
8. Alianza Atlético17221
9. Comerciantes Unidos17-221
10. ADT Tarma17120
11. Sport Boys17-420
12. Sporting Cristal17-219
13. CD Moquegua17-718
14. FC Cajamarca17-517
15. Atlético Grau17-616
16. Sport Huancayo17-1016
17. Juan Pablo II17-1816
18. UTC17-513
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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