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Partidos de hoy EN VIVO, martes 2 de junio: programación, horarios y Canales de TV

Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán este martes 2 de junio. Amistosos internacionales, Copa Argentina, final en Colombia, etc.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos para este martes 2 de junio.
Programación de partidos para este martes 2 de junio. | Composición Líbero
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Te presentamos la agenda completa de los partidos de fútbol que se realizarán este martes 2 de junio. Siguen los amistosos internacionales por la fecha FIFA. Las selecciones se alistan para disputar el Mundial 2026. Además, se juega la final de la liga colombiana entre Junior y Atlético Nacional.

Se disputarán un total de 104 partidos en el Mundial 2026.

PUEDES VER: Calendario del Mundial 2026: Todo sobre las fechas y horarios del próximo torneo FIFA

Amistosos internacionales para hoy

HorariosPartidosCanales
11:00Croacia vs. BélgicaESPN y Disney Plus.
12:00Georgia vs. RumaníaDisney Plus.
12:00Marruecos vs. Madagascar1XBet
13:45Gales vs. GhanaESPN y Disney Plus.
19:00Haití vs. Nueva ZelandaBET365

Partidos de hoy por la Copa Argentina

HoraPartidoCanal
19:10Barracas Central vs. HuracánTyC Sports

Partidos de hoy por la Liga Colombiana

HoraPartidoCanal
19:30Junior vs. Atlético NacionalWin Play y Bet365.

Partidos de hoy por Copa Colombia

HoraPartidoCanal
16:00Ind. Medellín vs. CúcutaBet365

Partidos de hoy por Copa Ecuador

HoraPartidoCanal
15:30La Unión vs. Deportivo Cuenca

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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