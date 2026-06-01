Partidos de hoy EN VIVO, martes 2 de junio: programación, horarios y Canales de TV

Te presentamos la agenda completa de los partidos de fútbol que se realizarán este martes 2 de junio. Siguen los amistosos internacionales por la fecha FIFA. Las selecciones se alistan para disputar el Mundial 2026. Además, se juega la final de la liga colombiana entre Junior y Atlético Nacional.

Amistosos internacionales para hoy

Horarios Partidos Canales 11:00 Croacia vs. Bélgica ESPN y Disney Plus. 12:00 Georgia vs. Rumanía Disney Plus. 12:00 Marruecos vs. Madagascar 1XBet 13:45 Gales vs. Ghana ESPN y Disney Plus. 19:00 Haití vs. Nueva Zelanda BET365

Partidos de hoy por la Copa Argentina

Hora Partido Canal 19:10 Barracas Central vs. Huracán TyC Sports

Partidos de hoy por la Liga Colombiana

Hora Partido Canal 19:30 Junior vs. Atlético Nacional Win Play y Bet365.

Partidos de hoy por Copa Colombia

Hora Partido Canal 16:00 Ind. Medellín vs. Cúcuta Bet365

Partidos de hoy por Copa Ecuador

Hora Partido Canal 15:30 La Unión vs. Deportivo Cuenca

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.