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Partidos de hoy EN VIVO, martes 2 de junio: programación, horarios y Canales de TV
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán este martes 2 de junio. Amistosos internacionales, Copa Argentina, final en Colombia, etc.
Te presentamos la agenda completa de los partidos de fútbol que se realizarán este martes 2 de junio. Siguen los amistosos internacionales por la fecha FIFA. Las selecciones se alistan para disputar el Mundial 2026. Además, se juega la final de la liga colombiana entre Junior y Atlético Nacional.
Amistosos internacionales para hoy
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Croacia vs. Bélgica
|ESPN y Disney Plus.
|12:00
|Georgia vs. Rumanía
|Disney Plus.
|12:00
|Marruecos vs. Madagascar
|1XBet
|13:45
|Gales vs. Ghana
|ESPN y Disney Plus.
|19:00
|Haití vs. Nueva Zelanda
|BET365
Partidos de hoy por la Copa Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|19:10
|Barracas Central vs. Huracán
|TyC Sports
Partidos de hoy por la Liga Colombiana
|Hora
|Partido
|Canal
|19:30
|Junior vs. Atlético Nacional
|Win Play y Bet365.
Partidos de hoy por Copa Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|Ind. Medellín vs. Cúcuta
|Bet365
Partidos de hoy por Copa Ecuador
|Hora
|Partido
|Canal
|15:30
|La Unión vs. Deportivo Cuenca
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.
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