Con el final del Torneo Apertura 2026 y la consagración de Alianza Lima, los futbolistas y el comando técnico han empezado a dar entrevistas con un tono más distendido. En ese sentido, Luis Advíncula, Fernando Gaibor, Eryc Castillo y Pablo Guede estuvieron en el programa de YouTube de Paolo Guerrero y Aldo Miyashiro.

Entre todas las anécdotas que contaron, el entrenador de Alianza Lima habló sobre lo que sucedió con el delantero en el partido ante Juan Pablo II, que terminó con victoria de los blanquiazules. En ese encuentro, ambos protagonizaron un curioso momento que se interpretó de muchas maneras y sobre el que finalmente el argentino brindó más detalles.

El estratega empezó contando que Paolo Guerrero es una persona que discute todo y que, en ese encuentro, los futbolistas de Juan Pablo II le estaban pegando demasiado al goleador: “El nenito estaba fastidioso porque le estaban pegando. Lo peñizcaban, le pegaban trompadas, le tiraban del pelo y estaba fastidoso y va el amiguito (Luis Advíncula), va el señor como seguridad y luego llega Mateo Antoni de 22 añitos, se hace el valiente y empuja a uno, ¿y quién queda en evidencia? Mateo”.

Tras esto, el entrenador de Alianza Lima señaló que se dio cuenta de que el árbitro estaba a punto de expulsar a Paolo Guerrero y decidió llamarlo a la zona técnica para decirle que dejara de comportarse así o, de lo contrario, iba a tomar la drástica decisión de sacarlo del campo.

“En eso me doy cuenta que lo van a echar y le digo a Palo ‘vení, vení... Si te echan te’…, ‘no profe que me están pegando..’, le digo ‘cerrá el cu... y escuchame’ y me dice ‘no profe’, y le digo, ‘¿qué quieres que no te peguen?’ y me seguía discutiendo. Y le digo 'me rompes las pelotas y te saco, te saco ahora mismo. No me rompás las pelotas. Te saco ahora mismo' y cuando le dije te saco me dice está bien profe, está bien'”, finalizó el estratega entre las risas de todos los presentes.