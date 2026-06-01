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Diego Rebagliati cree que Alianza Lima puede fichar a José Rivera para el Torneo Clausura: "Yo me hago cargo"

¿Se viene un fichaje bomba? El exdirectivo señaló que el destino del Tunche se parece más al de Jairo Vélez, quien pasó de Universitario a Alianza Lima.

Gary Huaman
Diego Rebagliati opinó sobre el futuro del Tunche Rivera y cree que podría llegar a Alianza Lima.
Diego Rebagliati opinó sobre el futuro del Tunche Rivera y cree que podría llegar a Alianza Lima. | Foto: composición Líbero/Fútbol Satélite
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Tras el final del Torneo Apertura 2026, los clubes nacionales han empezado a moverse en el mercado de fichajes para reforzar sus planteles y afrontar el Clausura de la Liga 1. En ese sentido, en Alianza Lima han identificado los puestos que buscarán fortalecer, y estos podrían ser la defensa y el ataque.

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A raíz de esto, Diego Rebagliati señaló que uno de los nombres por el que Alianza Lima podría ir es el de José Rivera. Como se sabe, la relación entre el Tunche y Universitario de Deportes está bastante dañada luego del incidente que protagonizó al arrojar y patear la camiseta merengue. Incluso señalaron que este podría salir del tricampeón del fútbol peruano y que su futuro estaría en la otra vereda.

En el programa de YouTube 'Fútbol Satélite', Kevin Pacheco informó que podrían llegar dos futbolistas a Alianza Lima y que entre hoy y mañana, tanto la directiva como el entrenador Pablo Guede buscarán reunirse para ver estos refuerzos. En eso, Diego Rebagliati le apuntó a su compañero: “Uno es el Tunche. ¿Quién es el otro?”.

Esto tomó por sorpresa a Pacheco, quien se deslindó de lo dicho por el exdirectivo: “Yo no he dicho eso”. Ante esto, Rebagliati afirmó: “Lo estoy diciendo yo, yo me hago cargo de lo que digo y te estoy preguntando”. Luego, Kevin respondió que Alianza Lima puede buscar un defensor en el medio local.

El Tunche es el delantero y un defensa en el medio peruano”, afrontó Diego Rebagliati ante un Kevin Pacheco bastante nervioso, quien volvió a deslindar: “Ojo que yo no estoy diciendo que va a llegar…”, a lo que el exjugador de Sporting Cristal sentenció: “Yo me hago cargo, no te asustes…”.

Luego, Diego Rebagliati añadió: “El destino del Tunche se parece más al de Jairo Vélez que cualquier otro jugador (…) A mí me encantaría que vaya a Cristal, pero entiendo que Cristal no va a poner todas las balas en el Tunche y Alianza, sí. Cristal tiene que reforzar muchas otras cosas y no lo veo”.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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