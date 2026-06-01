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¡Batacazo! Universitario presentó propuesta formal a Gianluca Lapadula y el 'Bambino' dio respuesta
¿Remece el mercado? Gianluca Lapadula recibió propuesta formal de Universitario de Deportes para convertirse en el flamante delantero crema del Torneo Clausura 2026.
Sorpresa desde Ate con una información que puede consolidarse como el batacazo de este mercado de pases de la Liga 1 2026. Se conoció que Universitario de Deportes presentó una propuesta formal a Gianluca Lapadula para que se convierta en el nuevo delantero merengue. Desde la directiva realizaron las gestiones respectivas y esperan avanzar paso a paso para concretar la incorporación de 'Bambino'.
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Universitario presentó oferta por Gianluca Lapadula
Durante el programa 'Colectivo World', el periodista Gustavo Peralta dio a conocer que Universitario quiere tener en sus filas a un delantero nacional y extranjero. Uno de los nombres que suena fuerte es Raúl Ruidíaz, pero previo a iniciar con las conversaciones con la 'Pulga' se hizo un contacto directo con Gianluca Lapadula.
Estas conversaciones iniciaron con Antonio García Pye, quien lleva una buena relación con el delantero ítalo-peruano por su pasado en la FPF. Sin embargo, Lapadula valora mucho el aspecto familiar y sería el factor vital que complica su llegada a tienda crema. No está descartado del todo, por lo que la institución merengue evaluará paso a paso el avance en esta posibilidad de fichaje.
"La 'U' va a traer a un delantero extranjero y un delantero nacional. Ruidíaz es una oportunidad latente. Sin embargo, no es el único delantero nacional que ha sondeado. Es verdad que la 'U' lo puso sobre la mesa, le hicieron una gran propuesta y Cúper también lo sabe: Gianluca Lapadula. No significa que va a llegar, antes de lo de Ruidíaz, Antonio García Pye se comunicó. Le preguntaron a Lapadula y le mostraron un plan que incluye el tema familiar. Lapadula dijo que lo iba a evaluar y al día de hoy no hay respuesta definitiva. Pero me dicen que por el aspecto familiar es muy difícil.", informó el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Colectivo World'.
Gianluca Lapadula interesa en clubes de Italia
Es claro que Gianluca Lapadula desea tener su carrera en Europa por las comodidades y costumbres de él y su familia. Clubes como Pescara han mostrado interés por el delantero de la selección peruana, por lo que pronto se dará a conocer su decisión definitiva para mediados de este 2026.
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