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ALERTA MÁXIMA en Walmart: reportan la CLAUSURA inmediata de guardería de la nueva sede central debido a AMENAZAS en línea
La guardería situada en la nueva sede central de Walmart, en EE. UU., ha sido cerrada tras recibir amenazas a través de internet. ¿Qué se sabe al respecto?
¡Fuerte impacto! Este lunes 1 de junio, la guardería Little Squiggles, situada en el campus de Walmart, en Estados Unidos, cesó sus operaciones tras recibir amenazas a través de internet. La decisión se tomó como medida de precaución para garantizar la seguridad de los niños y el personal. Las autoridades investigan el origen de estas amenazas y han instado a la comunidad a mantener la calma. ¿Cuál es el último reporte de esta situación?
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Walmart: reportan la clausura de guardería de la nueva sede central debido a amenazas en línea
Según informes de KNWA Fox 24, la guardería Little Squiggles, ubicada en el campus de un establecimiento Walmart, suspendió sus actividades al recibir mensajes amenazantes en línea. El 31 de mayo, se envió un comunicado a las familias que utilizaban el servicio, en el que se informó sobre un mensaje vago y amenazante que podría estar vinculado a la institución.
Walmart: reportan la clausura de guardería de la nueva sede central debido a amenazas en línea.
En el correo se señalaba lo siguiente: “Por precaución y tras consultar con el equipo de Walmart, hemos decidido mantener nuestros centros cerrados el lunes 1 de junio. Nos hemos puesto en contacto con las autoridades y hay una investigación en curso”.
Por su parte, el Departamento de Policía de Bentonville precisó haber recibido un informe sobre las amenazas, lo que ha llevado a un aumento de la presencia policial en el recinto, coincidiendo con la semana de los accionistas de la empresa.
¿Cuándo reabrirán las puertas y qué más se sabe al respecto?
En medio de esta situación, la guardería ha decidido pronunciarse y precisar que reabrirá sus puertas una vez que se garantice la seguridad de los niños y del personal.
No obstante, no se compartió más información ni se conoce algún dato de la o las personas involucradas.
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