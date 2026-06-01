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Mano Menezes lo convocó para Perú y acaba de incrementar su cotización: vale 3 millones de euros
El joven valor de la selección peruana recibió una buena noticia tras ser convocado por Mano Menezes y es uno de los mejores cotizados de la Bicolor.
La selección peruana, bajo el mando de Mano Menezes, no se detiene y afrontará dos amistosos ante Haití y España por la fecha internacional FIFA, previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA. De cara a estos encuentros, el estratega brasileño anunció una lista de convocados en la que resalta un joven defensor que acaba de incrementar su cotización en el mercado. ¿De quién estamos hablando? Fabio Gruber.
El zaguero alemán con raíces peruanas acaba de recibir una buena noticia tras sus actuaciones con la Bicolor y su equipo, Núremberg. De acuerdo con la página especializada Transfermarkt, Fabio Gruber aumentó su cotización en 1 millón y ahora pasó a valer 3 millones de euros a sus 23 años.
Nueva cotización de Fabio Gruber.
En la presente temporada, Fabio Gruber ha disputado un total de 33 encuentros entre la Bundesliga 2 y la Copa de Alemania. Completó un total de 2.917 minutos, anotó un gol, brindó una asistencia y recibió ocho tarjetas amarillas.
Con la selección peruana, el defensor jugó 90 minutos en la derrota por 2-1 ante Chile, luego estuvo 5 minutos en la caída por 2-0 ante Senegal y disputó 45 minutos contra Honduras en el empate a dos.
Lista de convocados de Perú para enfrentar a Haití y España
Arqueros
- Pedro Gallese (Deportivo Cali)
- Alejandro Duarte (Alianza Lima)
- Matías Córdoba (Comerciantes Unidos)
Defensas
- Alfonso Barco (Rijeka)
- Fabio Gruber (Nuremberg)
- Marco Huamán (Alianza Lima)
- Marcos López (FC Copenhagen)
- Matías Lazo (FBC Melgar)
- Matías Zegarra (FBC Melgar)
- Oliver Sonne (Sparta Praga)
- Renzo Garcés (Alianza Lima)
Volantes
- Adrián Quiroz (Los Chankas)
- André Carrillo (Corinthians)
- Erick Noriega (Gremio)
- Jairo Concha (Universitario)
- Jairo Vélez (Alianza Lima)
- Jesús Pretell (LDU)
- Rodrigo Vilca (C. Unidos)
- Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)
Delanteros
- Kenji Cabrera (Vancouver W.)
- Bassco Soyer (Gil Vicente)
- Jhonny Vidales (FBC Melgar)
- Maxloren Castro (Sporting Cristal)
- Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona)
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