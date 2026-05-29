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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: agente de ICE fue ARRESTADO tras protagonizar TIROTEO con venezolano
El agente de ICE Christian Castro enfrenta acusaciones de agresión tras la difusión de un video que evidencia un tiroteo no mortal ocurrido en EE. UU.
Recientemente, un agente federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) fue acusado de disparar a un hombre venezolano durante el operativo implementado por el gobierno de Trump en Minnesota. La autoridad fue privada de su libertad este viernes 29 de mayo en Texas. ¿Qué se sabe al respecto?
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EE. UU.: agente de ICE fue arrestado tras protagonizar tiroteo con venezolano
The Guardian y otros portales internacionales señalaron que Christian Castro, agente de ICE, fue arrestado 11 días después de que los fiscales de Minneapolis lo acusaran de agresión y de presentar un informe falso sobre un tiroteo ocurrido el 14 de enero, en el que Julio César Sosa-Celis resultó herido.
Agente de ICE fue arrestado tras protagonizar tiroteo con venezolano.
Su reciente detención se llevó a cabo en Texas gracias a la colaboración entre la oficina estatal de detención criminal, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los Texas Rangers. Sobre el caso, Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin, precisó que este arresto evidencia un avance significativo en el proceso judicial contra Castro.
Vale mencionar que, hasta el momento, no se ha identificado a un abogado que represente al agente, y se dejaron mensajes a las autoridades correspondientes para obtener comentarios sobre el caso. Asimismo, tras lo sucedido, Castro se ha convertido en el segundo agente federal acusado por su conducta durante la operación policial en Minnesota, conocida como Operación Metro Surge.
Según el director de ICE, Todd Lyons, Castro y otro agente proporcionaron información falsa sobre los hechos. Los fiscales han señalado que Castro disparó a través de la puerta de una vivienda e hirió a Sosa-Celis en el muslo, luego de perseguir a Alfredo Alejandro Aljorna, quien también residía en el dúplex. Ambos, Sosa-Celis y Aljorna, cuentan con estatus legal en EE. UU., según afirmó Moriarty.
Inicialmente, las autoridades federales habían acusado a Sosa-Celis y Aljorna de agredir a un agente con un mango de escoba y una pala de nieve, pero un juez federal desestimó los cargos. ICE y el Departamento de Justicia continúan con la investigación para esclarecer si los agentes mintieron sobre el incidente.
Este fue el pronunciamiento de ICE al respecto
ICE emitió un último comunicado en el que hizo referencia a los cargos anunciados e informó que la fiscalía estadounidense investiga las declaraciones de sus agentes, quienes podrían enfrentar sanciones que van desde medidas disciplinarias hasta el despido y el enjuiciamiento.
ICE también criticó la actuación del fiscal del condado de Hennepin, calificándola de "ilegal y una mera maniobra política". Es importante destacar que la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que colaboró en el arresto, opera de manera independiente de ICE y tiene la responsabilidad de supervisar a las diversas agencias que conforman el DHS, incluido el propio ICE.
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