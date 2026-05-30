Seleccionado peruano se despidió de Alianza Lima tras ganar el Apertura: "Gracias por todo"

Alianza Lima comenzó a tomar decisiones sobre los jugadores que continuarán y los que no de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Por eso, uno de los excluidos por la administración íntima es un seleccionado peruano que le tocó despedirse ante los hinchas con un emotivo mensaje: estamos hablando de Pedro Aquino.

Futbolista de la selección peruana se despidió de Alianza Lima tras ser campeón del Torneo Apertura

Aquino utilizó sus redes sociales para confirmar su salida de Alianza con un mensaje reflexivo y de agradecimiento tras los 10 meses que estuvo en el club blanquiazul. El volante dejó en claro que, antes del partido ante FC Cajamarca, ese fue su último entrenamiento junto a sus ahora excompañeros.

“El último baile, el último entrenamiento, siempre alegre. Gracias por todo Alianza Lima”, se puede leer en las cuentas oficiales del volante que tuvo paso por la selección peruana y fue mundialista en 2018.

Pedro Aquino se despidió de Alianza Lima tras salir campeón del Torneo Apertura 2026

Es importante mencionar que Pedro Aquino seguirá siendo futbolista de Alianza Lima hasta el último día de junio y luego regresará a su club, Santos Laguna, que lo cedió al equipo íntimo en condición de préstamo.

¿Cómo le fue a Pedro Aquino en Alianza Lima?

Aquino llegó a Alianza en agosto del 2025 a préstamo desde Santos Laguna y, durante su primera temporada en el club blanquiazul, disputó 13 partidos entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana, bajo la dirección técnica de Néstor Gorosito.

Pedro Aquino no seguirá siendo jugador de Alianza Lima

Luego, en 2026, empezó la campaña con un nuevo entrenador, Pablo Guede, quien nunca lo tomó en cuenta para partidos oficiales entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. En todo el año solo disputó un encuentro; sin embargo, es considerado parte del plantel campeón del Torneo Apertura.