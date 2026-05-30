El comando técnico de Alianza Lima tomó importante decisión con Piero Cari y Geray Motta
Alianza Lima de Pablo Guede tomó una importante decisión respecto a sus 'potrillos' Piero Cari y Geray Motta. Todo previo al mercado de fichajes.
Uno de los futbolistas que menos continuidad ha tenido en Alianza Lima esta temporada es Piero Cari, quien el año pasado brilló bajo el mando de Néstor Gorosito, pero ahora con Pablo Guede no le ha ido bien. En ese sentido, el cuadro blanquiazul tomó una decisión respecto a él y a Geray Motta. Te contamos qué sucedió con ambos jugadores.
Debido a su presente, muchos hinchas quieren saber si el cuadro de Matute venderá o prestará a sus 'potrillos' de cara a la segunda parte de la Liga 1 2026. Ante ello, el periodista Gerson Cuba brindó un dato importante poco antes de que abra el mercado de fichajes para el Torneo Clausura del fútbol peruano.
Pese a que no tiene que ver con una transferencia, el comunicador informó que Piero Cari y Geray Motta forman parte de la lista de convocados de Alianza Lima para viajar al duelo contra FC Cajamarca por la última jornada del Torneo Apertura, certamen del cual los blanquiazules ya son campeones oficiales.
Esto da a entender que quizá ambos elementos cuenten con más minutos en la segunda parte del año, aunque de momento no hay información oficial sobre si se quedarán al mando de Pablo Guede. Además, también está la posibilidad de que al menos uno de ellos juegue para el plantel de la Liga 3.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs. FC Cajamarca?
El partido entre Alianza Lima y FC Cajamarca se llevará a cabo este domingo 31 de mayo desde las 13.15 horas de Perú, por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026. La transmisión del partido estará a cargo de L1 MAX para todo el territorio nacional.
