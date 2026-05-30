Alineaciones Alianza Lima vs FC Cajamarca: el imponente once de los íntimos para cerrar el Apertura con triunfo

Alianza Lima quiere revalidar su título del Torneo Apertura. Los blanquiazules cerrarán el primer certamen de la Liga 1 2026 ante FC de Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón. Pablo Guede no estará en el banco de suplentes del cuadro blanquiazul por un tema de salud y será reemplazado por Brayan Angulo.

Posible alineación de Alianza Lima

Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Esteban Pavez, Jairo Vélez, Federico Girotti y Eryc Castillo.

Si bien el objetivo del Torneo Apertura se cumplió, Alianza Lima quiere ganar para seguir marcando diferencia en el acumulado.

En sus últimos encuentros en ciudades de altura, los blanquiazules apostaron por una línea de cinco y priorizaron el orden táctico y las transiciones rápidas para lastimar a sus rivales.

Ante FC Cajamarca, Federico Girotti puede tener la oportunidad de iniciar las acciones. El delantero argentino no realizó un buen Apertura, pero cuenta con el respaldo del comando técnico y quiere cobrarse su revancha en el Clausura.

Posible alineación de FC Cajamarca

Samuel Aspajo, Carlos Gómez, Alexis Rodas, Pablo Míguez, Ricardo Lagos, Jefferson Orejuela, Mauricio Arrasco, Carlos Meza, S. Enciso, Hernán Barcos y Sebastien Pineau.

FC Cajamarca tiene que cerrar el Apertura con un triunfo para no complicarse con el descenso. Por ello, el equipo de Hernán Barcos pondrá su mejor oncena.

Se especula que será el último duelo del ‘Pirata’ con la camiseta del conjunto cajamarquino. Tiene todo encaminado para jugar en Sporting Cristal.