- Hoy:
- Partidos de hoy
- Torneo Clausura
- Colombia vs Costa Rica
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
Alianza Lima o Universitario: ¿Qué club tiene el fixture más complicado para el Clausura?
¿Quién la tendrá más difícil en el Clausura? Mientras Alianza Lima celebra un fixture accesible, Universitario arriesga el tetracampeonato en un camino lleno de altura.
El Clausura todavía no arranca, pero Universitario y Alianza Lima ya empezaron a jugarlo con el fixture en la mano. En este tipo de torneos tan cortos, el calendario te puede dar una mano tremenda o meterte el cabe, y viendo las cartas de cada uno, está clarísimo que a los cremas les tocó bailar con la más fea en la segunda mitad del año de cara a la Liga 1.
PUEDES VER: Renzo Garcés confirmó si dejará Alianza Lima para fichar por club extranjero: "Estoy pensando..."
La balanza de la dificultad se inclina con todo en contra de la 'U'. El verdadero dolor de cabeza para el equipo conducido por Héctor Cúper serán las 6 salidas a la altura (Cusco dos veces, Tarma, Huancayo, entre otras), plazas durísimas donde el oxígeno pasa factura y perder puntos es facilísimo. Ante este panorama adverso, Universitario se jugará su última bala en el año para mantener vivo el sueño del tetracampeonato.
Por el contrario, en Matute tienen motivos de sobra para sonreír. Alianza Lima ya se coronó como el flamante ganador del Torneo Apertura y estiró su ventaja, por lo que llegará al Clausura con la tranquilidad de haber quemado sus visitas geográficas más yucas en la primera mitad del año. En esta segunda parte, los íntimos apenas pisarán la altura en 4 ocasiones, una ventaja estratégica gigante para cuidar las piernas y planificar el torneo con más aire.
El otro factor clave es la localía. Mientras que los íntimos se frotan las manos porque jugarán 9 partidos en casa arropados por su gente, Universitario solo tendrá 8 encuentros en el Monumental. Esa diferencia los obliga a tener un margen de error cero en Ate; si parpadean de locales, el Clausura se les va de las manos.
Alianza Lima y Universitario lucharán por el título del Clausura
Al final de la historia, a Universitario no le queda otra que jugársela en modo épico ante un fixture lleno de visitas a localidades de altitud, mientras que Alianza Lima la tiene, en el papel, mucho más cómoda y limpia para meter el acelerador. Las cartas están echadas y la logística, esta vez, se vistió de blanquiazul.
¿Cuándo comienza el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?
El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 comenzará el fin de semana del 18 y 19 de julio. Todo apunta a que el segundo campeonato de la temporada terminará en noviembre y en diciembre se jugarán los play offs por el título nacional.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90