Alianza Lima o Universitario: ¿Qué club tiene el fixture más complicado para el Clausura?

El Clausura todavía no arranca, pero Universitario y Alianza Lima ya empezaron a jugarlo con el fixture en la mano. En este tipo de torneos tan cortos, el calendario te puede dar una mano tremenda o meterte el cabe, y viendo las cartas de cada uno, está clarísimo que a los cremas les tocó bailar con la más fea en la segunda mitad del año de cara a la Liga 1.

La balanza de la dificultad se inclina con todo en contra de la 'U'. El verdadero dolor de cabeza para el equipo conducido por Héctor Cúper serán las 6 salidas a la altura (Cusco dos veces, Tarma, Huancayo, entre otras), plazas durísimas donde el oxígeno pasa factura y perder puntos es facilísimo. Ante este panorama adverso, Universitario se jugará su última bala en el año para mantener vivo el sueño del tetracampeonato.

Por el contrario, en Matute tienen motivos de sobra para sonreír. Alianza Lima ya se coronó como el flamante ganador del Torneo Apertura y estiró su ventaja, por lo que llegará al Clausura con la tranquilidad de haber quemado sus visitas geográficas más yucas en la primera mitad del año. En esta segunda parte, los íntimos apenas pisarán la altura en 4 ocasiones, una ventaja estratégica gigante para cuidar las piernas y planificar el torneo con más aire.

El otro factor clave es la localía. Mientras que los íntimos se frotan las manos porque jugarán 9 partidos en casa arropados por su gente, Universitario solo tendrá 8 encuentros en el Monumental. Esa diferencia los obliga a tener un margen de error cero en Ate; si parpadean de locales, el Clausura se les va de las manos.

Alianza Lima y Universitario lucharán por el título del Clausura

Al final de la historia, a Universitario no le queda otra que jugársela en modo épico ante un fixture lleno de visitas a localidades de altitud, mientras que Alianza Lima la tiene, en el papel, mucho más cómoda y limpia para meter el acelerador. Las cartas están echadas y la logística, esta vez, se vistió de blanquiazul.

¿Cuándo comienza el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 comenzará el fin de semana del 18 y 19 de julio. Todo apunta a que el segundo campeonato de la temporada terminará en noviembre y en diciembre se jugarán los play offs por el título nacional.